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"المهندسين" تحظر استخدام المحمول لتصوير استمارات التصويت بالانتخابات 28 فبراير

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:00 ص
"المهندسين" تحظر استخدام المحمول لتصوير استمارات التصويت بالانتخابات 28 فبراير نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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حددت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة، للنقابات الفرعية من مجموعة من الشروط الواجب اتباعها في العملية الانتخابية، المقرر لها يوم الجمعة 28 فبراير 2020.

تضمنت تلك الشروط

1. من منطلق حرص النقابة على مشاركة أكبر عدد ممكن من المهندسين بالانتخابات، يتم السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد.

2. يحق للعضو الناخب المُسدد رسوم العضوية لعام 2018، أو الإعفاء منها، والأعضاء الجُدد المقيدين حتى 31 ديسمبر 2019، الإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك من خلال بطاقة العضوية، أو كشف الناخبين المقيدين باللجنة، أو ببيان سداد صادر من النقابة، يفيد ذلك.

3.إعداد لافتات بالمقر الانتخابي، مفادها حظر استخدام المحمول في تصوير أوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

4.يتوجه العضو الناخب إلى الحاسب الآلي بالمقر الانتخابي، لاستخراج بيان حالة قيده بلجنته الانتخابية، على أن يلتزم بتقديم بطاقته النقابية، للمستشار رئيس اللجنة الفرعية، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للتحقق من شخصية العضو.

5.توقيع العضو قرين اسمه بكشوف الناخبين باللجنة، طبقا لأحكام المادة 15م النظام الداخلى لقانون النقابة.

6.يضع العضو بطاقة الانتخاب الخاصة بكل مستوى نقابى فى صندوق مستقل، مُخصص لذلك، ومميز بشريط ملون، مماثل للون بطاقة الانتخاب المخصص لإيداعها به، وبما يسهل التعرف عليه.

7.يعتبر الصوت الانتخابى باطلاً، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلى لقانون النقابة.

8.يلتزم المرشحوةن بعد إلصاق أى المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.


نقابة المهندسين

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