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ضمن القرى الأكثر إحتياجا

الكشف على 1050 مواطن بالمجان بقرية الشيخ مرزوق فى سوهاج (صور)

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:37 ص
الكشف على 1050 مواطن بالمجان بقرية الشيخ مرزوق فى سوهاج (صور) جانب من القافلة الطبية
سوهاج - محمود مقبول

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نظمت مديرية الصحة بسوهاج على مدار يومين قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1050 حالة مرضية فى مختلف التخصصات الطبية "باطنة وجلدية ورمد وتنظيم أسرة ونساء وأسنان وأطفال" ، وتم توافر جميع الأدوية اللازمة.

جاءت القافلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة وبإشراف الدكتور لمياء مبارك منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة.

شارك فى أعمال القافلة والتى قامت بتوفير وصرف 96 نوع دواء الدكتورة سلوى جاد والدكتورة ماريان نشأت والدكتور هانى فايز وعمر يوسف ومصطفى عزبو مدحت ارنستو وسام مصطفى وطه عبدالحميد وعلى جابر .

وقام المسئولين بمركز أخميم بتفقد أعمال القافلة وعددا من قيادات مديرية الصحة، وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف المبكر للضغط والسكر وخدمات الأشعة، وتم تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات العامة والمركزية والعلاج على نفقة الدولة لذوى الأمراض المزمنة.

كانت محافظة سوهاج نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية شاملة استهدفت قرية الكوامل بحرى بمركز ومدينة سوهاج، لمدة يومين متتاليين.

وأوضح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أن القافلة تأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تستهدف القرى الأكثر إحتياجا للكشف المجانى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم، وتحويل الحالات التى تستعدى للمستشفيات، وإجراء التحاليل الطبية المختلفة بالمجان، وشملت القافلة عددا من السيارات المجهزة فى جميع التخصصات، لافتا إلى أنه تم الكشف على 1000 مواطن من أهالى القرية والقرى المجاورة .

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج تقوم بتنفيذ قافلتين طبيتين أسبوعيا تستهدف القرى الأكثر إحتياجا، هذه القوافل إنطلقت منذ بداية العام الحالى 2019 وهذه القوافل قامت بتوقيع الكشف على الألاف المواطنين فى كافة التخصصات الطبية وهذه القوافل تتم داخل الواحدات الصحية بالقرى والكفور والنجوع من أجل توصيل الخدمات الطبية لأكبر عدد من المستفيدين بتلك الأماكن ويتم الإعلان عن تلك القوافل بفترة كافية من خلال اللافتات بالوحدات الصحية أو من خلال الإعلان بالإذاعات الصحية وقد لأقت تلك القوافل إستحسان المواطن السوهاجى خاصة وأن الخدمة المقدمة تصل إليها بمكان إقامته دون تحملة أى تكاليف تذكر.

قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا (1)
قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا

 

قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا (2)
قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا

 

قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا (3)
قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا

 

قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا (4)
قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا

 

قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا (5)
قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا

 

قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا (6)
قافله طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق بالبلينا

 


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