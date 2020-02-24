العسكريون الليبيون فى جنيف يضعون مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار

كتب: أحمد جمعة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إن العسكريين الليبيين اتفقوا على مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد، مشيرة إلى أن الأطراف المجتمعة اتفقت على عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، على أن يلتقى الطرفان مجدداً فى الشهر القادم فى جنيف، لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة، لتنفيذ الاتفاق المنشود.

انتهت عصر يوم أمس الأحد الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول الى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسى، واستناداً الى قرار مجلس الامن 2510 )2020 (والذى دعا الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وأعربت البعثة الأممية عن شكرها للطرفين على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات.

وخلال هذه الجولة، عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وجددت البعثة الأممية دعوتها لكلا الطرفين الى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.