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الصحة الكويتية تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا عائدين من إيران

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:26 ص
الصحة الكويتية تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا عائدين من إيران فيروس كورونا - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الیوم الاثنین، أن الفحوصات الأولیة التى أجریت للقادمین من مشهد في إيران أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفیروس كورونا.

وقالت الوزراة فى بیان صحفى أن "الحالة الأولى وهى لمواطن كویتى یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودى یبلغ من العمر 61 عاما حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظهر عليهما أى أعراض للمرض أما الحالة الثالثة فهى لغیر محددى الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولیة ظهرت بأعراض المرض وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

وحسب وكالة أنباء الكويت، أكدت أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الهيئات والجهات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".

وأضافت أن "وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس كورونا.

 


الكويت

ايران

كورونا

فيروس كورونا

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