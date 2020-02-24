الدفاع الروسية: تنفيذ طلعات مراقبة جوية فوق الأراضى التركية بدءا من غد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة روسية من طراز (تو-154 إم) ستنفذ طلعات مراقبة جوية فوق الأراضى التركية، فى إطار اتفاقية الأجواء المفتوحة، اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة 4 أيام.

وقال مدير المركز الوطنى الروسى لتقليص الخطر النووى سيرجي ريجكوف - فى بيان اليوم الاثنين وفقا لوكالة (سبوتنيك) الروسية - إن طلعات المراقبة الجوية ستنطلق من مطار إسكيشهر، وسيبلغ أقصى مدى لها 1900 كيلومتر.

وأضاف: "ستقوم طائرة المراقبة الروسية بالتحليق وفقا لمسار تم الاتفاق عليه مع الطرف المراقَب (تركيا)، وسيقوم الخبراء الأتراك على متنها بمتابعة قواعد استخدام أجهزة المراقبة واتباع اللوائح المتبعة وفقا للاتفاقية".

يذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي (فنلندا)، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة، وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو عام 2001.