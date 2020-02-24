الحبس المؤقت لمدير التشريفات السابق بالرئاسة الجزائرية بتهمة الفساد المالى

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تم اليوم الاثنين ايداع المدير السابق للتشريفات بالرئاسة الجزائرية، مختار رقيق، رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر قضائي.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة بإيداع مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية, مختار رقيق، رهن الحبس المؤقت بعد مثوله أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وتم أيضا وضع كل من رجل الاعمال متيجي حسين منصور و متيجي محمد زوبير و علي حداد و وارون أحمد رهن الحبس المؤقت وخمسة أشخاص أخرين تحت الرقابة القضائية منهم المدير السابق للديوان المهني للحبوب محمد بلعبدي والإفراج عن أربعة أشخاص اخرين على ذمة نفس القضية.