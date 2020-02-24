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التعليم بيطول عمرك.. الالتحاق بالجامعة يضيف أكثر من عام gمتوسط العمر المتوقع

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 م
التعليم بيطول عمرك.. الالتحاق بالجامعة يضيف أكثر من عام gمتوسط العمر المتوقع الجامعة
كتب بيتر إبراهيم

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يرتبط عدد سنوات حياة الشخص بقائمة طويلة من العوامل ، بما في ذلك المكان الذي يعيشون فيه ، والعرق وفرص العمل، ويعد تفكيك هذه المتغيرات وتقييم تأثيرها النسبي مهمة صعبة، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أن الإلتحاق بالجامعة يضيف أكثر من عام إلى متوسط العمر المتوقع.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نظرت الدراسة التي أجرتها كلية الطب بجامعة ييل وجامعة ألاباما-برمنجهام في بعض من أقوى المتغيرات لحياة الإنسان.

وجمع الباحثون البيانات لحوالي 5114 شخصًا في أربع مدن أمريكية تم تجنيدهم لدراسة أسرار طول العمر قبل 30 عامًا، ومات 395 شخصًا قبل أن يبلغوا منتصف الخمسينيات من العمر.

وقالت الدكتورة "بريتا روي" القائدة الرئيسية للدراسة: "تحدث هذه الوفيات لدى الأشخاص في سن العمل ، وغالبًا مع الأطفال ، قبل سن الستين".

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وأفاد الباحثون في المجلة الأمريكية للصحة العامة أن مستوى التعليم وليس العرق هو أفضل تنبؤ بمن سيعيش أطول عمر.

ووجدوا أن 5% من الذين ماتوا كانوا خريجين جامعيين مقارنة بـ 13% من الذين تسربوا من التعليم في وقت أقرب.

كما أظهر معدل الوفيات بعض الاختلافات العنصرية الواضحة - فقد مات حوالي 9% من السود في سن مبكرة مقارنة 6% من القوقاز.

ومع ذلك ، عند النظر إلى العرق والتعليم في نفس الوقت ، اختفت جميع الاختلافات المتعلقة بالعرق، واستخدم الباحثون مقياسًا يسمى سنوات فقدان الحياة المحتملة (YPLL) كتنبؤ متوسط العمر المتوقع.

قالوا إن كل خطوة تعليمية تم الحصول عليها أدت إلى 1.37 سنة زيادة فى العمر المتوقع (سنة واحدة وأربعة أشهر).

ويقترح الباحثون أن تحسين المساواة في الحصول على التعليم ونوعيته أمر ملموس يمكن أن يساعد في عكس هذا الاتجاه المقلق في خفض متوسط العمر المتوقع بين البالغين في منتصف العمر.


التعليم

فوائد التعليم

التعليم الجامعى

سر طول العمر

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