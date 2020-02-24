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التحريات التكميلية تحدد موقف متهمين بإنشاء قناتين فضائيتين بدون ترخيص

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:00 ص
التحريات التكميلية تحدد موقف متهمين بإنشاء قناتين فضائيتين بدون ترخيص حبس_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول ضبط شخصين لإنشائهما وإدارتهما قناتين فضائيتين بدون ترخيص في الهرم؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المعدات التي تم ضبطها داخل القناة، لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالهرم الجيزة – سبق اتهامه فى قضية تعدى ووضع يد ) بإنشاء وإدارة إحدى القنوات متخذاً من إحدى الشقق السكنية المملوكة له ، بالهرم / الجيزة ، والكائن بها مقر إحدى الجمعيات والتى يرأس مجلس إدارتها - كستار- مقراً لبث وإدارة تلك القناة.

وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة مقر القناة والتقابل مع مالكها وبصحبته (مالك إحدى القنوات الفضائية – مقيم بالهرم الجيزة – سبق اتهامه فى عدد 7 قضايا "إنشاء قناة فضائية بدون ترخيص، تبديد ، شيك " وتبين من الفحص قيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين.

وبتفتيش مقر القناتين فى حضورهما تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج ، و( 2 ) جهاز لاب توب ، و( 4 ) وحدة تخزين خارجية ( هارد ديسك )، وجهاز راوتر، و ( 3 ) كاميرات تصوير محترفين ( مكونين استوديو تصوير كامل بدون ترخيص )، وميكسر صوت، ومايك صوت ( مكونين استوديو صوت كامل بدون ترخيص ) ، ودفتر إيصالات سداد باسم الجمعية التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول، و2 أجندة مكتب مدون فيها عبارات دجل وشعوذة، و( 92345 جنيهاً ) حصيلة إعلانات القناة وبيع المنتجات مجهولة المصدر المعروضة على شاشة القناة والقيام بأعمال السحر والشعوذة .

بالفحص تبين أن جميع أجهزة الحاسب الآلى محمل عليها برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد ، وكذا برامج مونتاج وبرامج للتحكم بخريطة البرامج التى تبث ومواعيد عرضها ، وكذلك تبين احتواء ملف بأحد برامج أجهزة الحاسب الآلى على كتب ممنوع تداولها خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية ، وكتب للسحر والشعوذة وإعلانات برقم هاتفه المحمول .

وتمثلت المخالفات في مخالفة قانون الاستثمار الجديد ، واستغلال وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، واستخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص من الجهات المختصة ، ورفع محتوى الكترونى للقنوات على الإنترنت، وإنشاء قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج العلامى بدون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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