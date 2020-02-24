الإمارات وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، اليوم الإثنين، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهم المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.