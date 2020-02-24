سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:33 م
الإمارات وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  
 بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، اليوم الإثنين، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهم المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
 

ومن جهة اخرى أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات "شباب"، والمؤسسة الاتحادية للشباب، "المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي"، التي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، تقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مادى نظير الخدمة المقدمة، وذلك اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الأمارات اليوم، قال وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر، إن إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف الذاتى يأتى فى إطار برنامج نوعي تطبقه الوزارة، حيث تعد أول منصة تفاعلية حكومية تهدف إلى استثمار مهارات الموارد البشرية الوطنية فى تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأضاف أن المنصة تشكّل حلقة وصل بين أصحاب المهارات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة، من خلال عرض تلك المهارات وربطها بمشروعات هذه الجهات، الأمر الذى من شأنه الإسهام فى دعم المواطنين، لاسيما فى المناطق البعيدة عن المدن، والراغبين فى العمل بموجب أنماط مبتكرة وغير تقليدية، وهو ما يحقق لهم دخلاً مادياً إضافياً.

 


محمد بن زايد

أبوظبي

برونو لو مير

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

وادى "الدئيب" أطول الأودية الجبلية بالصحراء الشرقية.. طوله 200 كيلو متر من وادى العلاقى لشاطئ البحر الأحمر.. يمتاز بمناظرة الطبيعية الخلابة..وأرضه تصلح للزراعة الموسمية.. وتسكنه قبائل البشارية والعبابدة

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

داعش يعود للصدارة برعاية تركية.. أردوغان يمنح التنظيم الإرهابى قبلة حياة.. فيديو

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة