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الإمارات: خفض أسعار 15 ألف سلعة خلال رمضان المقبل

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:17 م
الإمارات: خفض أسعار 15 ألف سلعة خلال رمضان المقبل سلع غذائية
وكالات

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قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك فى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، هاشم النعيمى، إن الوزارة تعمل، بالتعاون مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية، على تقديم عروض وخفض أسعار أكثر من 15 ألف سلعة غذائية واستهلاكية، خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الإمارات اليوم، توقع النعيمى فى تصريحات صحفية فى أبوظبى، أمس، زيادة المخصصات المالية التى تقدمها منافذ البيع والجمعيات، خلال العام الجارى، للعروض والتخفيضات المتنوعة خلال شهر رمضان المقبل، إلى 400 مليون درهم، مقابل 350 مليون درهم خلال الموسم الرمضانى الماضي.

ولفت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات عدة، خلال الشهر الجارى، مع منافذ بيع وموردين في العديد من مناطق الدولة، لوضع خطة الاستعداد لشهر رمضان، تتضمن توفير السلع الرمضانية، وتقديم عروض وتخفيضات على السلع الأساسية التى يكثر استخدامها فى شهر الصوم، مع الالتزام باستمرار المبادرات السابقة، وفي مقدمتها تثبيت أسعار 6000 صنف من السلع.

رفع الأسعار

وحذر النعيمى، منافذ البيع والجمعيات التعاونية من رفع أسعار أى سلعة خلال الموسم الرمضانى، من دون موافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على زيادة أسعار أى سلعة بعد دراسة كاملة تجريها بهذا الصدد.

وأشار إلى الاتفاق مع منافذ البيع على ضرورة وجود «كاونتر» في كل منفذ بيع رئيس وفرعي، لمراقبة صناديق الدفع خلال أوقات الذروة بصفة خاصة، مع تسهيل وعدم تأخير عمليات الدفع بالنسبة للمستهلكين، مع تكثيف وضع شاشات توعوية داخل المنافذ، تؤكد على ترشيد الاستهلاك، وتوضح حقوق المستهلكين وأهمية التواصل مع الجهات الرقابية.

وأوضح النعيمي أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز تنفيذ المبادرة الخاصة بتوفير مزيد من أجهزة كاشف السعر في مختلف منافذ البيع، لتقليل شكاوى المستهلكين من وجود فوارق في الأسعار بين أرفف البيع وصندوق الدفع.

توفير الكميات

وأكد النعيمى، أن موردى السلع الغذائية والاستهلاكية فى الدولة تعهدوا، خلال اجتماعاتهم مع وزارة الاقتصاد، بتوفير كميات كبيرة من السلع قبيل شهر رمضان المبارك، لتلبية الطلب المتوقع، مع تقديم تخفيضات تصل في بعض السلع إلى أقل من سعر الشراء.

ولفت إلى أن الوزارة اطلعت خلال الاجتماعات على التحديات التي تواجه استيراد السلع، وأكدت ضرورة تنويع مصادر السلع، وستواصل عقد الاجتماعات مع الموردين ومنافذ البيع لوضع خطة التعامل مع الأسواق خلال موسم رمضان، والتأكيد على استمرار طرح السلال الرمضانية، وزيادة محتوياتها وكمياتها. 


الامارات

اقتصاد الامارات

رمضان

اسعار السلع

سلبع غذائيه

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