الأعيان الاردنى يصادق على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وكالات

صادق مجلس الأعيان الاردنى، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرار النواب على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، كان مجلس النواب وافق على تعديلات أجراها الأعيان على مشروع القانون، كما ناقش المجلس، سؤالاً للعين غازى الطيب حول السندات الحكومية، وصفقة شراء حصص فى بنك الاتحاد.

واوضح وزير المالية الدكتور محمد العسعس فى رده، ان رصيد استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى السندات الحكومية بلغ 7.5 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2019، مبينا ان متوسط أسعار الفائدة والتى يتم تحديدها من خلال السوق، بلغت 35.5 % على سندات 7 سنوات، و 32.6 % على سندات 10 سنوات، 41.7 % على سندات 15 سنة.

من جهتها، اشارت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، الى ان ايرادات محفظة السندات بلغت 230 مليون دينار عن تسعة اشهر الاولى من عام 2019، وبنسبة 54 % من اجمالي ايرادات صندوق الاستثمار البالغة موجوداته 9ر.10 مليار دينار حتى نهاية 2019.

وافادت، بأن الحكومة طرحت العام الماضى 64 مزادا لإصدار سندات خزينة، اكتتب صندوق الاستثمار 36 اصدارا منها.

واضافت، ان شراء حصص في بنك الاتحاد استند على دراسة تحليلية اظهرت وجود فرصة استثمارية مجدية، لأن القيمة العادلة للسهم تزيد على سعر الشراء، حيث بلغت ارباح تقييم الصفقة مع نهاية الشهر الماضي ما قيمته 750 الف دينار.

وكان صندوق الاستثمار اشترى نهاية العام الماضي 5 ملايين سهم من اسهم بنك الاتحاد، لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتصبح ملكيتها في رأس مال البنك ما نسبته 42.8 %، وتم شراء الاسهم بسعر 5.1 دينار لكل سهم، وبقيمة 7 ملايين و500 الف دينار.