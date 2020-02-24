إغلاق أكثر من 300 مدرسة فى بريطانيا.. اعرف التفاصيل

وكالات

أغلقت أكثر من 300 مدرسة أبوابها، اليوم، فى الوقت الذى غطت فيه الثلوج أجزاء من بريطانيا بسبب الطقس القارص، خاصة في شمال إنجلترا وأسكتلندا وإيرلندا الشمالية، بينما ستشهد مناطق جنوبية أخرى فيضانات قد تشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتضمن توقعات الطقس أسبوعين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التى بدأت مع العاصفة "سيارا"، واستمرت مع العاصفة "دينيس"، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة.

وبالإضافة إلى الأمطار، فهناك تحذيرات شديدة من الفيضانات، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية 182 إنذارًا بالفيضانات.

وتتسبب الأعاصير والفيضانات فى حدوث مشاكل في المواصلات والتنقل وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأفراد.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرات من كثرة هطول الأمطار والثلوج في إيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا، واستمر التحذير الشديد من الفيضانات المستمرة في جميع أنحاء إنجلترا، كما حذر من نزول الثلوج الليلة وغدًا، وأن الطقس القاسي سوف يستمر حتى يوم الأربعاء مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقع هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة.

في شأن متصل قال كبير الأطباء فى إنجلترا، كريس ويتي، فى بيان على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابة 4 مسافرين بفيروس كورونا بعد إجلائهم من السفينة دياموند برنسيس السياحية في اليابان.

وقال البيان "أثبتت الفحوص إصابة 4 مرضى جدد فى إنجلترا بفيروس كوفيد-19 مما يرفع إجمالى عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 13".

وتابع "انتقل الفيروس (للمصابين) فى السفينة السياحية دياموند برنسيس ويجرى نقل المرضى من أرو بارك إلى المراكز المتخصصة بخدمة الصحة الوطنية".

كان عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دايموند برينسيس" (أميرة الماس) التي كانت محتجزة فى اليابان، وصل إلى 355 حالة، وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة فى البلاد كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".

وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.