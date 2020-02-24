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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور .. البلطى يبدأ من 15 جنيها

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:04 م
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور .. البلطى يبدأ من 15 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 24 - 2 - 2020 استقرارًا في جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة ، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23 – 28 جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ،  والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ،  وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .

واستقر سعر سمك القرش بين 20 – 30  جنيها ، وسمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها  ، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيها .

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.


اسعار الأسماك

سعر السمك اليوم

سوق العبور

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