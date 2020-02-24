سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 04:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أستاذ علوم سياسية: المليشيات المسلحة تصر على مخالفة القرارات الأممية بليبيا

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:00 ص
أستاذ علوم سياسية: المليشيات المسلحة تصر على مخالفة القرارات الأممية بليبيا طارق فهمى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إخوان ليبيا وحكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج في ليبيا تصر على عدم الالتزام بالقرارات الأممية بوقف إطلاق النار بسبب الخسائر الضخمة التي تتكبدها الجماعة في ليبيا خلال الفترة الراهنة بعد الانتصارات التي حققها الجيش الليبى على المليشيات المسلحة في طرابلس خلال الفترة الماضية وهو ما أحدث ارتباك شديد داخل تلك الجماعات الإرهابية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن الأمم المتحدة سيكون عليها تحديات عديدة على رأسها إجبار حكومة الوفاق على القبول بالقرارات الدولية، ومنع أي تجاوزات تقوم بها تلك المليشيات المسلحة في ليبيا.

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن سلامة فياض، مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عليه أن يفرض على حكومة الوفاق ومليشياتها المسلحة القرارات الأممية التي يتم إصدارها بشأن هدنة وقف إطلاق النار، خاصة أن هذه المليشيات تصر على تعطيل أي قرارات أممية بشأن الأزمة الليبية.

وفى وقت سابق دعت حكومة فايز السراج الليبية، الولايات المتحدة الأمريكية، لإقامة قاعدة عسكرية في غرب البلاد ، وبحسب ما ذكر فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، في تصريحات لوكالة بولومبيرج: إن حكومته اقترحت على الولايات المتحدة الأمريكية، استضافة قاعدة عسكرية في ليبيا، بعدما وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة".

وأوضح باشاغا، أن أماكن طلب نشر القوات الأمريكية في ليبيا، ليس محددا، لافتا إلى أنه يتمنى أن تشمل كافة الأراضي الليبية غربا وشرقا.

ومن المفترض أن هناك هدنة عسكرية بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، لكن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، أكد أن قوات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج لا تلتزم بالهدنة.

 


ليبيا

ازمه ليبيا

طارق فهمى

اخوان ليبيا

الجيش الليبى

الميليشيات المسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

كيف يؤدى الطلاب "المكفوفين" امتحانات الثانوية العامة؟

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

الآثار تحدد قيمة أسعار تذاكر متحف الغردقة الأول فى محافظة البحر الأحمر

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: الصور والمقتنيات كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة