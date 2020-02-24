أبو شقة يكشف تفاصيل استعدادات الوفد لإعداد قوائم الانتخابات النيابية المقبلة

كتب محمود العمرى

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن رؤساء اللجان العامة في الحزب بكافة المحافظات، ستعمل على جمع قوائم كاملة للأسماء المقترحة لمرشحى حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة "نواب وشيوخ"، لافتا أن لجان الحزب تعمل على قدم وساق من أجل إعداد هذه القوائم.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيدفع بكوادر قوية وقادرة على تلبية مطالب المواطنين، وذو شعبية، وذلك للدخول فى منافسة الانتخابات المقبلة، وتحقيق أكبر عدد من المقاعد في المجالس النيابية المقبلة.

وتابع أن هناك سلسلة اجتماعات مستمرة خلال الأيام المقبلة مع قيادات الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب، وذلك لوضع كافة اللمسات الخاصة باستعداد الحزب للانتخابات النيابية المقبلة.

ويعمل رؤساء اللجان العامة إلى إعداد بيان واضح ومفصل عن اللجان الموجودة وتصور لزيادة العضويات وتقديمه له خلال 15 يومًا، موضحًا أنه كلما زادت عدد العضويات زادت قوة الوفد ، مؤكدا أنه خلال شهر ونصف يريد استكمال جميع اللجان العامة للحزب في المحافظات، وزيادة عدد العضويات في حزب الوفد.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، كشف أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ فى أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات