‏فيديو.. شركات الطيران التركية تتورط فى ممارسات عنصرية

فضحت منصة شؤون تركية تورط الخطوط الجوية التركية فى ممارسات عنصرية ضد مواطنين أفارقة ،حيث لجأت الشركة إلى تعامل مهين مع مواطن تعود أصوله إلى دولة الكاميرون، وقالت المنصة المعارضة فى تغريدة بثتها عبر حشابها على شبكة تويتر :"فضيحة عنصرية مدوية للخطوط الجوية التركية اقلعت من اسطنبول ، بدافع عنصري العاملين في الخطوط التركية ترحل لفت مواطن من الكاميرون بشريط لاصق لترحيله لبلده الاصلي الكاميرون، أول ما دخلوه الطائرة ملفوف بهذا الشكل، الركاب اعترضوا علي عنصرية الشركة وأجبروهم علي فك الشريط البلاستيكي !
فضيحة عنصرية مدوية للخطوط الجوية التركية اقلعت من اسطنبول ، بدافع عنصري العاملين في الخطوط التركية ترحل لفت مواطن من الكاميرون بشريط لاصق لترحيله لبلده الاصلي الكاميرون، أول ما دخلوه الطائرة ملفوف بهذا الشكل، الركاب اعترضوا علي عنصرية الشركة وأجبروهم علي فك الشريط البلاستيكي ! pic.twitter.com/xnjOJ0ZGj1— شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) February 22, 2020
وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه من المعروف أن شركة أطلس جلوبال يمتلكها علي مراد أرسوي، شقيق وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي.
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