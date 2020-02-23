‏فيديو.. شركات الطيران التركية تتورط فى ممارسات عنصرية

وكان قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن الكاتب الصحفى التركى بجريدة "يني بيرليك" موسى علي أوغلو، أكد أن شركة الطيران التركية أطلس جلوبال ستوقف أنشطتها، حيث نشر علي أوغلو تلك التأكيدات خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "لقد انتهت شركة أطلس جلوبال وتنهي أنشطتها خلال تلك الفترة".

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه من المعروف أن شركة أطلس جلوبال يمتلكها علي مراد أرسوي، شقيق وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي.