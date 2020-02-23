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‏فيديو.. شركات الطيران التركية تتورط فى ممارسات عنصرية

الأحد، 23 فبراير 2020 05:00 ص
‏فيديو.. شركات الطيران التركية تتورط فى ممارسات عنصرية رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
كتب :محمد إسماعيل

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فضحت منصة شؤون تركية تورط الخطوط الجوية التركية فى ممارسات عنصرية ضد مواطنين أفارقة ،حيث لجأت الشركة إلى تعامل مهين مع مواطن تعود أصوله إلى دولة الكاميرون، وقالت المنصة المعارضة فى تغريدة بثتها عبر حشابها على شبكة تويتر :"فضيحة عنصرية مدوية للخطوط الجوية التركية اقلعت من اسطنبول ، بدافع عنصري العاملين في الخطوط التركية ترحل لفت مواطن من الكاميرون بشريط لاصق لترحيله لبلده الاصلي الكاميرون، أول ما دخلوه الطائرة ملفوف بهذا الشكل، الركاب اعترضوا علي عنصرية الشركة وأجبروهم علي فك الشريط البلاستيكي ! ‎

وكان قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن الكاتب الصحفى التركى بجريدة "يني بيرليك" موسى علي أوغلو، أكد أن شركة الطيران التركية أطلس جلوبال ستوقف أنشطتها، حيث نشر علي أوغلو تلك التأكيدات خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "لقد انتهت شركة أطلس جلوبال وتنهي أنشطتها خلال تلك الفترة".

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أنه من المعروف أن شركة أطلس جلوبال يمتلكها علي مراد أرسوي، شقيق وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي.

 


تركيا

العنصرية فى تركيا

اردوغان

الطيران التركى

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