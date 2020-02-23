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وزير الرى يستعرض خطة إزالة التعديات على نهر النيل تنفيذ مماشى أهل مصر

الأحد، 23 فبراير 2020 11:57 ص
وزير الرى يستعرض خطة إزالة التعديات على نهر النيل تنفيذ مماشى أهل مصر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لمتابعة تنفيذ أعمال الإزالات الجارية و جهود الوزارة فى مجال تجميل واجهات النيل وتنفيذ مماشى أهل مصر بمختلف المحافظات واستعراض خطة القطاع خلال الفترة الحالية .

وأوضح خالد أنه تم تكثيف حملات إزالة التعديات على نهر النيل، وتفعيل القانون لردع المخالفين، مشددا أنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجارى المائية، وتطوير واجهات النيل على مستوى المحافظات، ووضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات والتعديات بنسبة 100% على امتداد النيل من أسوان، وحتى فرعى دمياط ورشيد، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، بعد أن تم حصرها.

ويأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم و كافيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات .

 


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