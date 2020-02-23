مصر تستعرض تجاربها فى إدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالجزائر.. صور

شاركت الهيئة المصرية العامة للمساحة للمرة الأولى بوفد رفع المستوى برئاسة المهندس على منوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة والمهندس طارق جودة مدير عام الجيوديسيا، والمهندس نبيل زغلول محمد مدير عام البيانات المكانية فى ورشة العمل التى تنظمها اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالجزائر تحت عنوان الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية كما قاموا بتمثيل مصر فى الاجتماع السابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية.

وأوضح منوفى، أن اللجنة العربية هى لجنة إقليمية لمبادرة الأمم المتحدة لاستحداث إدارة عالمية للمعلومات الجغرافية المكانية وكان قد تم إنشاء اللجنة العربية وفقا للقرار رقم 4/111 الصادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، المنعقدة فى نيويورك فى أغسطس 2014.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أن اللجنة العربية تؤدى وظيفتها حسب الإطار العام للجان الإقليمية المعتمدة من لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، وتقدم توصياتها وتقارير أعمالها إلى إدارة الإحصاءات بالأمم المتحدة وإلى أمانة لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية. يقدر عدد الدول العربية الأعضاء بنحو 18 دولة.

وأشار منوفى إلى أن اللجنة تعدل إلى وضع أسس تبادل البيانات وتبادل الخبرات المكتسبة بما يتفق مع المواصفات والمعايير العالمية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، لافتا إلى أن اجتماعات اللجنة العربية بدأت بالرياض فى فبراير عام 2015 ثم الجزائر فى اغسطس 2015 ثم أبوظبى فى فبراير 2016 ثم الدوحة فى فبراير 2017 ثم مسقط فى فبراير 2018 ثم جدة فى فبراير 2019، وشاركت فى معظم الاجتماعات السابقة وفود من معظم الدول العربية مكونة من المنظمات المختصة بالبيانات المكانية (هيئات المساحة) وكذا المختصة بالبيانات الإحصائية. بالإضافة إلى الخبراء الأجانب التابعين للأمم المتحدة المتخصصين فى كافة المحاور، كذا ممثلى البنك الدولى والإسكوا.

وسبق حضور ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للمساحة باجتماعى اللجنة العربية بمسقط 2018 وجدة 2019. فضلا عن حضور ممثل عن الهيئة فى اجتماع فريق العمل الثالث الخاص بالمرجع الجيوديسى بالرياض 2016.

وفى الاجتماع السابع شاركت دولة الإمارات العربية والجمهورية التونسية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمغرب وفلسطين وليبيا ولبنان والكويت والأردن ومصر والجزائر، وقامت كلا من الجزائر وفلسطين ومصر بتقديم تجاربها المختلفة فى مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية، كما قدم الخبراء الخبرات العالمية المكتسبة فى كافة المحاور كما تم تقديم ما تم إنجازه من أعمال فى كافة المحاور الأربعة بمعرفة رؤساء المحاور من الدول العربية.

وعرض منوفى ما أنجزته الهيئة فى تحديث مواصفات الأعمال المساحية والخرائط وتم تسليم كلا من رئيس اللجنة العربية والدولة المضيفة (الجزائر) ودولة لبنان (رئيس الاتحاد العربى للمساحة) نسخة ورقية من المواصفات كما تم تسليم سكرتارية اللجنة العربية نسخ رقمية على اسطوانات لتوزيعها على باقى الدول العربية أعضاء اللجنة.

وأثنى الحضور من رؤساء وفود الدول العربية وسكرتارية الأمم المتحدة على عراقة الهيئة المصرية العامة للمساحة وعلى العرض الذى تم تقديمه فيما تم إنجازه من مجهودات فى تحديث المواصفات بما يتفق مع المواصفات العالمية فى فترة وجيزة.