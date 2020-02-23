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مستشار رئيس الجمهورية يكرم أعضاء الاتحاد العربى للفئات الخاصة

الأحد، 23 فبراير 2020 01:47 م
مستشار رئيس الجمهورية يكرم أعضاء الاتحاد العربى للفئات الخاصة الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية
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كرم الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، أعضاء الاتحاد العربى للفئات الخاصة، لدورهم البارز على صعيد كرة الطائرة جلوس فى الوطن العربي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأعضاء الاتحاد برئاسة التونسى على حرز الله، ونائبه السيد إيهاب حسنين.
 
وتستضيف وزارة الشباب والرياضة الاجتماع السنوى لمجلس إدارة الاتحاد العربى للفئات الخاصة فى نسخته الثانية فى مصر، وتقام على هامش الاجتماع فعاليات البطولة العربية للكرة الطائرة جلوس فى ستاد القاهرة فى الفترة 23 - 28 فبراير الجارى بمشاركة منتخبات "مصر وفلسطين والسعودية والعراق الجزائر وليبيا".
 
وشدد مميش، على روح الإصرار والتحدى التى يمتاز بها اللاعبون من ذوى الاحتياجات الخاصة والهمم، وتقديم كل الدعم لهم، مؤكدا الاهتمام بذوى القدرات والهمم والعمل على تنفيذ تطلعاتهم كون الاهتمام بهم يعد من مؤشرات قياس الدول المتقدمة. 
 
ومن جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بأعضاء الاتحاد العربى للفئات الخاصة، واهتمامهم برياضة كرة الطائرة جلوس، مشيرا إلى تقديم الدعم والمساندة للاتحاد، وحرص وزارة الشباب والرياضة على دمج ذوى القدرات والهمم فى كل مشروعات وبرامج الوزارة المنفذة فى جميع المحافظات، وذلك فى ضوء توجيهات وحرص القيادة السياسية على الرعاية والاهتمام بتلك الفئة. 
 
ومن جانبهم، قدم أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير للفريق مهاب مميش ووزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للعبة كرة الطائرة جلوس إيماناً بقدرة اللاعبين من ذوى القدرات والهمم على تحقيق الإنجازات وتحدى الصعاب فى شتى المجالات.
 

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اشرف صبحى

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