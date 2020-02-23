مسئول إيرانى: فرض عزل صحى على طهران حال ارتفاع عدد المصابين بكورونا

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قال رئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمى، "إنه سيتم فرض عزل صحى على العاصمة الإيرانية فى حال ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد"، وأضاف هاشمى وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، "فى الوقت الحالي، ليس مطروحًا موضوع الحجر الصحى فى طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة، موضحًا أنه إذا زاد عدد الأشخاص المصابين بالفيروس سنقوم بتطبيق الحجر الصحي".

وقررت السلطات المحلية، إغلاق كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى 9 محافظات بشمال ووسط إيران، إضافة الى إغلاق المدارس فى طهران وعدد من المحافظات لمدة يومين، وارتفعت عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 285 حالة، وتم تسجيل 5 وفيات فى إيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، قد أعلن ارتفاع الوفيات فى إيران بسبب فيروس كورونا إلى 8 أشخاص، وتأكيد اصابة 43، وذلك فى تصريح للتلفزيون الايرانى نقلته وكالة أنباء فارس.

وكان دعا وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى، المواطنين الإيرانيين لتجنب زيارة المراقد الدينية داخل إيران، وأكد أن الصين كانت مشأن انتقال عدوى فيروس لمدينة قم وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأضاف المسئول الإيراني: ووفقا لتحقيقاتنا، وجدنا أن مصدر الفيروس هو صينيين، وأحد الوفيات فى إيران كان تاجرا يسافر إلى الصين عبر رحلات جوية غير مباشرة.

وقال أن السلطات ستقوم بتوزيع كمامات طبية مجانية فى مدينة قم، كما علقت الدراسة فى المدارس والجامعات فى طهران وعدة مدن.

وأكد عمدة العاصمة الإيرانية بيروز جناحى إصابة مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، بفيروس كرونا وذلك بعد تضارب فى الانباء حول اصابته بالفيروس، حيث قال حناجى أن فحوصات مرتضى وتحاليل فيروس كرونا أكدت اصابته بالمرض، وأظهرت نتائج من تحاليل 3 أجراها إيجابية المرض، وأكد إصابته بالفيروس القاتل.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فان المسئولين الذين خالطوا رحمان زادة، فرضوا على أنفسهم حجر صحى، وقال إبراهيم امينى، نائب رئيس البلدية، أن أعضاء بلدية طهران، رجحوا دخول الحجر الصحى بعد اختلاطهم برئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران.