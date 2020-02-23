سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول إيرانى: فرض عزل صحى على طهران حال ارتفاع عدد المصابين بكورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 12:48 م
مسئول إيرانى: فرض عزل صحى على طهران حال ارتفاع عدد المصابين بكورونا طبيب يحاول التوصل لعلاج ضد فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمى، "إنه سيتم فرض عزل صحى على العاصمة الإيرانية فى حال ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد"، وأضاف هاشمى وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، "فى الوقت الحالي، ليس مطروحًا موضوع الحجر الصحى فى طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة، موضحًا أنه إذا زاد عدد الأشخاص المصابين بالفيروس سنقوم بتطبيق الحجر الصحي".
 
وقررت السلطات المحلية، إغلاق كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى 9 محافظات بشمال ووسط إيران، إضافة الى إغلاق المدارس فى طهران وعدد من المحافظات لمدة يومين، وارتفعت عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 285 حالة، وتم تسجيل 5 وفيات فى إيران.
 
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، قد أعلن ارتفاع الوفيات فى إيران بسبب فيروس كورونا إلى 8 أشخاص، وتأكيد اصابة 43، وذلك فى تصريح للتلفزيون الايرانى نقلته وكالة أنباء فارس.
 
وكان دعا وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى، المواطنين الإيرانيين لتجنب زيارة المراقد الدينية داخل إيران، وأكد أن الصين كانت مشأن انتقال عدوى فيروس لمدينة قم وفقا لوكالة فارس الإيرانية.
 
وأضاف المسئول الإيراني: ووفقا لتحقيقاتنا، وجدنا أن مصدر الفيروس هو صينيين، وأحد الوفيات فى إيران كان تاجرا يسافر إلى الصين عبر رحلات جوية غير مباشرة.
 
وقال أن السلطات ستقوم بتوزيع كمامات طبية مجانية فى مدينة قم، كما علقت الدراسة فى المدارس والجامعات فى طهران وعدة مدن.
 
وأكد عمدة العاصمة الإيرانية بيروز جناحى إصابة مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، بفيروس كرونا وذلك بعد تضارب فى الانباء حول اصابته بالفيروس، حيث قال حناجى أن فحوصات مرتضى وتحاليل فيروس كرونا أكدت اصابته بالمرض، وأظهرت نتائج من تحاليل 3 أجراها إيجابية المرض، وأكد إصابته بالفيروس القاتل.
 
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فان المسئولين الذين خالطوا رحمان زادة، فرضوا على أنفسهم حجر صحى، وقال إبراهيم امينى، نائب رئيس البلدية، أن أعضاء بلدية طهران، رجحوا دخول الحجر الصحى بعد اختلاطهم برئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران.
 

ايران

طهران

عزل طبى

فيروس كورونا

كورونا

العاصمه الايرانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع الوفيات فى إيران بفيروس كورونا إلى 8 وإصابة 43 شخص

الأحد، 23 فبراير 2020 11:58 ص

إيران تعلن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 11:07 ص

الكويت: العائدون من إيران بخير ولا يوجد حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:53 ص

الصحة الكويتية: وصول 6 طائرات تقل الكويتيين العائدين من إيران بسبب كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:47 ص

إيران تؤكد إصابة رئيس بلدية بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 10:43 ص

مواجهات فى شمال إيران احتجاجًا على عدم وجود إجراءات وقائية ضد كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 11:21 م

وزير الصحة اللبنانى: إيران ستفحص المسافرين قبل الصعود إلى الطائرات القادمة إلى لبنان

السبت، 22 فبراير 2020 09:04 م

بعد ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلي 6 أشخاص.. شاهد خريطة تفشي الفيروس

السبت، 22 فبراير 2020 08:39 م

لبنان يوقف الرحلات الجوية للمناطق المتأثرة بكورونا فى إيران والصين

السبت، 22 فبراير 2020 06:50 م

الداخلية الكويتية : منع دخول مواطنى إيران والصين وهونج كونج بسبب "كورونا"

السبت، 22 فبراير 2020 05:08 م

رعب كورونا يجتاح إيران.. ارتفاع الوفيات إلى 5 وإصابة 28.. السلطات تعلق زيارة المراقد مع العراق وتعقم المواصلات.. وتضارب فى الأنباء حول إصابة مسئول.. وحالتين لإيرانى وزوجته بالإمارات.. والصحة العالمية "قلقة"

السبت، 22 فبراير 2020 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة