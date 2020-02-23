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مراسلون أجانب يتفقدون ملاعب ومستشفيات ومصانع سجون المرج.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 03:18 م
مراسلون أجانب يتفقدون ملاعب ومستشفيات ومصانع سجون المرج.. صور زيارة السجون
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل قطاع السجون وفدًا ضم عددًا من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية من بينها "الأسوشيتد برس – قناة العربية – قناة الغد العربى" بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى مسئولى عدد من منظمات حقوق الإنسان "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مؤسسة المحروسة للتنمية – المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية لحقوق الإنسان– المنظمة العربية لحقوق الإنسان – جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان – المنظمة العربية المصرية الدولية لحقوق الإنسان – المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية – المجلس الدولى لحقوق الإنسان"، حيث قاموا بزيارة سجن المرج، وتفقدوا عددًا من مرافق السجن "فصول محو الأمية– المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية".

  

والتقى الضيوف بعدد من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة "علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية" التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

 

وتفقد الضيوف مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات.. إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية، وتناولوا الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.

 

وكان مراسلون أجانب زاروا فى وقت سابق سجون طرة، حيث أكد السجناء المنتمون للجماعات الإرهابية، على عدة أمور أبرزها:

1 ـ بنتعامل بشكل كويس.

2 ـ نستقبل أسرنا أسبوعيًا.

3 ـ نخضع للكشف الطبى يوميًا.

4 ـ نقضى وقتا كافيا مع أهالينا فى الزيارات.

5 ـ معاملة كريمة لأسرنا أثناء الزيارة.

6 ـ توفير مكان آدمى لإجراء الزيارة به.

7 ـ السماح بدخول الملابس والبطاطين.

8 ـ السماح بدخول الأكل والمشروبات.

9 ـ السماح لنا بالتريض.

10 ـ استكمال التعليم للدراسين.

 

واستقبل قطاع السجون عددًا من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية بمصر من بينهم مراسلو قنوات "العربية – روسيا اليوم – سكاى نيوز – الإذاعة الألمانية – ووكالة الأنباء الفرنسية"، وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجنى "ليمان طرة – عنبر الزراعة" بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عددًا من مرافق السجن "فصول محو الأمية – المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – العيادات – المستشفى – الصيدلية – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية".

 

والتقوا عددًا من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة "علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية" التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية، كما تناولوا الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.

 
زيارة السجون (1)
زيارة السجون (1)

زيارة السجون (2)
زيارة السجون (2)

زيارة السجون (3)
زيارة السجون (3)

زيارة السجون (4)
زيارة السجون (4)

زيارة السجون (5)
زيارة السجون (5)

 


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