مدينة الزينية: توصيل كابل كهرباء لربط محطة محولات بدران ورفع 90 طن مخلفات

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، الأعمال النهائية لتركيب كابل الكهرباء الذي يربط محطة محولات بدران بمحطات الصرف الصحى داخل مركز ومدينة الزينية، حيث قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم الانتهاء من وصلة الكابل الكهربائي من أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية على مسافة 150 متر، كما جارى العمل فى تجهيز المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية إستعداداً افتتاحه.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى – فى بيان صحفى - أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بقيادة كرم ضاحى رئيس قرية المدامود قبلى، وعلى النادى سكرتير القرية، برفع التراكمات والمخلفات من الطرق وتجهيز الترعة العالية المستجدة للزراعة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع التراكمات والمخلفات من الطرق العام وقص الأشجار على طريق "الأقصر – العشى" بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، وسامى جاد الكريم سكرتير القرية، وبذلك بلغت حجم المخلفات والتراكمات التي تم رفعها حوالى 90 طن.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية العقيد أحمد الهوارى، على رؤساء القرى بالمركز للمرور الدائم على الطرق وتمهيد الطرق لحين الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي تيسيراً على المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

وكان قد تابع العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أعمال مشروع الصرف الصحي الزينية قبلي، والتواصل مع المهندس المسئول عن المشروع ورئيس قطاع شركة المقاولين العرب لسرعة رفع مواسير التجفيف للمياه الجوفية، وذلك بعد انتهاء أعمال توصيل أخر وصلة بالمدينة الأسبوع الماضي، كما تفقد الهوارى كوبري العشي لمتابعة الأعمال النهائية لتدبيش مصرف العشي، والمرور علي محطة رفع الصرف الصحي بالزينية بحري، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن والمراكز، بضرورة المتابعة المستمرة لسير أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية، ومتابعة نسب تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع.