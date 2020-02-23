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مدمن الحليب الأيرلندى يفقد 133 كيلو فى 3 أعوام

الأحد، 23 فبراير 2020 08:17 م
مدمن الحليب الأيرلندى يفقد 133 كيلو فى 3 أعوام الإيرلندى فيل كايس
وكالات

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استعاد أيرلندى ثقته بنفسه بعد 3 أعوام من وصول حياته إلى نقطة تحول كبرى، حيث تخلص من عادة الإفراط فى شرب الحليب، لينجح فى إنقاص 133 كيلوجراماً من وزنه الزائد.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "الرؤية"، قرر فيل كايس، تولى مسؤولية صحته بنفسه، بعدما حذره الأطباء من خطر الموت ببلوغه وزن 234 كيلوجراماً، عقب وفاة والدته عام 2017 بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكان كايس (البالغ 46 عاماً) يتبع نظاماً صحياً سيئاً يعتمد على أكل الوجبات السريعة بصورة يومية، ولا يقل استهلاكه اليومي من الحليب عن لترين، دون أن ينتبه إلى الزيادة المتواصلة في وزنه.

وبمساعدة من الأصدقاء، أبعد فيل كايس كل الوجبات السريعة عن نظامه الغذائي، واستبدلها بالأغذية النباتية وطعام المنزل.

كما استبدل الحليب بالماء والعصائر الخالية من السكر، وتخلص من 133 كيلوجراماً خلال 3 أعوام، نجح خلالها أيضاً في كسب ثقة التعامل مع النساء، والتقى بصديقته نيكول التي ينوى الزواج منها قريباً.  


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