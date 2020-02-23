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محطة مياه الحسينية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة ‬‪T.S.M‬

الأحد، 23 فبراير 2020 11:04 م
محطة مياه الحسينية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة ‬‪T.S.M‬ المهندس شريف فارس
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫أعلن المهندس شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن حصول محطة مياه شرب الحسينية المرشحة بمركز الحسينية للمرة الأولى على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".‬
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‫وأوضح شريف فارس، أن الشهادة تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين للمحطة وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل التنقية مع اشتراطات الحصول على الشهادة، وكذا توافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفقى تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة للمحطات والسلامة والصحة المهنية وجودة المعامل، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية بجميع مراحل المحطة، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذا معايير المراقبة، وضبط الجودة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن والوصول بها إلى المستويات العالمية.‬
‫وأشار رئيس الشركة إلى زيادة عدد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة بالشرقية لتصل حاليا إلى 16 محطة، منها 7 محطات معالجة صرف صحي و9 محطات مياه شرب، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على رفع كفاءة آداء الشركات التابعة وحصول المحطات على شهادات TSM.‬
 
 
وكان  المهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قد استقبل بعثة البنك الدولي التى تزور مصر حالياً، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – دمياط – المنوفية – الغربية)، والممول من البنكين الدولى والآسيوى.
 
وقال شريف فارس: زارت البعثة عدداً من المشروعات، شملت تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مياه الصرف الصحي بتجمع قروى (سنيطة الرفاعيين)، مضيفاً أن البعثة أشادت بالإجراءات المتبعة والمتخذة لإجراءات السلامة والصحة المهنية في تأمين مواقع العمل، وكذا الإجراءات التي تقوم بها الشركة في أعمال البت والترسية للعقود، والتزام الشركة بنسب التنفيذ المقررة.
 
 

وزاره الاسكان

شركه مياه الشرقيه

القابضه لمياه الشرب

محافظه الشرقيه

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