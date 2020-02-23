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مجلس غارب: رئيس المدينة عنف مدير المستشفى لعدم استقبال طفلة مصابة بالصفراء

الأحد، 23 فبراير 2020 06:15 م
مجلس غارب: رئيس المدينة عنف مدير المستشفى لعدم استقبال طفلة مصابة بالصفراء لقاء رئيس المدينة مع أسرة الرضيعة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أنه استجابة لاستغاثة مواطنة باللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، لتضررها من عدم استقبال ابنتها الرضيعة بحضانة الأطفال في المستشفي، أمس السبت، التقى اللواء أيهاب رأفت بأسرة الطفلة وتم إيداعها بحضانة المستشفى. 

 
وأكد بيان مجلس مدينة رأس غارب، أنه تم الكشف على الرضيعة، وتم إيداعها داخل حضانة مستشفي غارب المركزي، نظرا لإصابتها بمرض الصفرا، ما أدى إلى مضاعفات الحالة لعدم دخولها الحضانة أمس، حيث ذهبت أسرتها بها إلى مدينة الغردقة أمس.
 
وأكد البيان أن اللواء إيهاب رأفت استدعي مديرة المستشفى المركزى، والدكتور النوباتجى، والدكتور مسئولة الحضانات، وعنفهما وأنذارهما بعدم تكرار مثل هذه الحالات. 
 
كما أكد رئيس المدينة على عدم السماح بتكرار مثل هذه الحالات، مشددا على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى، والسعي المستمر لرفع مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية تجاه المقصرين.
 
ومن جانب آخر كلف صباح اليوم اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، قسم النظافه والشركة المتعاقدة مع الوحدة المحلية بتكثيف اعمال النظافه ورفع القمامه وتفريغ الحاويات بجميع شوارع المدينة ورصد اماكن تجمعات القمامه ومخلفات الاشجارر وازالتها .
كما شدد بالاهتمام  بأعمال النظافة بالشارع الانشائى وازالة مخلفات الاشجار وتكثيف العمل ب ورفع المخلفات بمنطقة عمارات ال 608 ، مؤكدا علي ان  تم العمل اليوم بتسوية وتمهيد الارضى ورفع المخلفات الصلبة بمدخل المدينة الشمالى وانشاء اماكن انتظار لسيارات النقل الثقيل بعيدا عن حرم الطريق  ومتابعة اشنائ رصيف امام الكافتريات تفاديا لوقوع حوادث على الطريق السريع.
 
 

 


البحر الاحمر

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مستشفي غارب المركزي

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