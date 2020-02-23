مجلس النواب الليبي يكشف عن أسماء ممثليه فى لجنة الحوار السياسي بجنيف

كتب أحمد جمعة

قال النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الليبي رئيس لجنة الحوار بالمجلس الدكتور أحميد حومه، إن رئاسة مجلس النواب أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب الليبي في الحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي تضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.



البيان

وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس الليبي النواب الدكتور أحميد حومة، بأن رئاسة مجلس النواب أحالت للبعثة الأممية للدعم في ليبيا قائمة لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في حوار ” جنيف ” وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلساته الأخيرة بشأن المشاركة في حوار جنيف..





وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي بأنه تم التأكيد للبعثة الأممية بشكل رسمي بأن أي مشاركة لمجلس النواب الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره مجلس النواب في جلساته وفقاً للثوابت الوطنية ووفقاً لقرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2020.م بشأن ثوابت المجلس دون اي تغيير.