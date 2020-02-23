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الأحد، 23 فبراير 2020 08:08 ص
خالد صلاح
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لهذه الأسباب الأطعمة الغنية بالزنك مهمة خلال الحمل

الأحد، 23 فبراير 2020 07:00 ص
لهذه الأسباب الأطعمة الغنية بالزنك مهمة خلال الحمل أعمة تحتوى على الزنك
فاطمة ياسر

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تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها النساء، فهن بحاجة إلى التغذية الجيدة للحفاظ على صحة الأم والجنين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة والنصائح الغذائية الخاصة بالمرأة خلال فترة الحمل، وذلك وفقا لموقع "activefeel".  
 
قدم التقرير بعض التغذية المهمة للمرأة خلال فترة الحمل، ومنها: 

- الماء

احملى زجاجة ماء واستخدميها بشكل دائم، حتى تستطيع إمداد الجنين بالماء الذى يحتاجه يوميا، والحد من التعرض أيضا بالجفاف الذى يزيد من فرص شعورك وإصابتك بالصداع والقلق والإرهاق والمزاج السيئ وضعف الذاكرة، وأيضا التهاب المسالك البولية، لذا عليكى تناول 10 أكواب من الماء يوميا. 

- البروتين

أنت بحاجة إلى البروتين للحفاظ على صحتك وصحة جنينك خلال هذه الفترة الصعبة، لذا تناولى اللحوم الحمراء الخالية من الدهون أو الدجاج أو البروتينات النباتية، فهى غنية بفيتامين ب، والحديد، وهذه العناصر مهمة للحد من الإصابة بالأنيميا خلال هذه الفترة. 

- الأسماك وأوميجا 3 

السمك يعد من الأطعمة المهمة لصحتك خلال فترة الحمل، لأنه غنى بالأوميجا 3، هذا العنصر الغذائى المهم لصحتك وصحة جنينك، لكن عليكى عدم الإكثار منه وتناوليه مرتين فقط في اليوم، فهو يقلل من الشعور بالغثيان الصباحى خلال المرحلة الأولي في الحمل، وأيضا يحافظ علي تنمية مخ وعيون الجنين. 

- الأغذية الغنية بالزنك

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن عنصر الزنك مهم لصحة الجنين ويحافظ على نموه بشكل ملحوظ، وهذا العنصر متواجد فى العناصر الغذائية الأخرى التي سبق ذكرها، كالبروتين والأسماح، والحليب والبقوليات، والمكسرات.
 

الزنك

فترة الحمل

اوميجا 3

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

المكسرات

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