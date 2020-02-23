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لقطات تظهر لحظة سقوط جسم غامض متوهج من السماء في مدينة روسية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:09 م
لقطات تظهر لحظة سقوط جسم غامض متوهج من السماء في مدينة روسية الجسم المتوهج فى السماء الروسية
كتب محمد شعلان

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أظهرت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لحظة سقوط جسم سماوي غامض من سماء روسيا على مدينة صغيرة في جمهورية كاريليا، وانتشرت مقاطع الفيديو التي التقطت من خلال كاميرات مراقبة الجسم الغامض وهو متوهجاً يعبر السماء فوق المدينة ليلاً، إلا أنه لا يزال حتى الان من غير الواضح ما إذا كان قد تفكك هذا الجسم في الجو أم سقط على الأرض.

 

وعلى جانب آخر، طور فريق من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا برنامج كمبيوتر قد يساعد البشر على تقرير أفضل طريقة للتعامل مع نهاية العالم، إذا جاء على صورة تصادم كويكب كارثي، حيث يقول الخبراء إن هناك ما يصل إلى اثنين أو ثلاثة من الكويكبات الجديدة، تصنف أحيانا أجسام قريبة من الأرض، يتم اكتشافها كل ليلة، ومن المحتم أن ينتهي أحد هذه الكويكبات بالتدفق في مسار تصادمى مع الكوكب.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقال الباحث سونج ووك بايك، من قسم الطيران والفضاء لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "لقد درس الناس في الغالب استراتيجيات انحراف اللحظة الأخيرة، عندما يمر الكويكب بالفعل من خلال مسار رئيسي ويتجه نحو تصادم مع الأرض".

 

وأضاف سونج: "أنا مهتم بمنع مرور الكويكب من خلال هذا المسار قبل وقت طويل من تأثيره على الأرض، وذلك من خلال ضربة وقائية قد تجعل الفوضى الذى سيسببها الكويكب أقل".

 

وصمم فريق بايك البرنامج لتقييم الكتلة والمسار والوقت قبل التأثير المتوقع لمساعدة البشر في اتخاذ القرارات ذات المخاطر العالية التي ينطوي عليها تجنب وقوع كارثة عالمية.

 

ويكمن جوهر القرار في شيء يسمى ثقب الجاذبية، وهي نقطة في الفضاء حيث يمرر بها المسار المداري للكويكب إلى حقل الجاذبية للأرض ويدور تدريجياً في طريقه إلى سطح الكوكب.


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