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كل علاج ليه شروطه.. ابتعد عن هذه الأخطاء الدوائية حتى لا تضر صحتك

الأحد، 23 فبراير 2020 12:00 ص
كل علاج ليه شروطه.. ابتعد عن هذه الأخطاء الدوائية حتى لا تضر صحتك اخطاء دوائية
فاطمة ياسر

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ما هى أفضل الطرق الصحية لتناول الدواء؟ أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "the healthy"، موضحا أن بعض الأشخاص يقمون بتناول الدواء دون قراءة النشرة الداخلية له، وقد يكون هذا الشخص يعانى من حساسية معينة وتركيب الدواء يحتوى على هذه المادة التى قد تعرض حياته للخطر، ولذا يجب قراءة النشرة الدخيلة للدواء.

وأضاف التقرير أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية دون استشارة الطبيب قد يعرضون حياتهم للخطر على المدى البعيد، فالإكثار من تناول المسكنات والمسهلات يزيد من فرص التعرض لمشاكل فى الكلى، والجهاز الهضمى، ولذا فأنت بغنى عن هذا الأمر وعليك تجنب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المهدئة والتى تساعدهم على النوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بحرقة المعدة فى الليل، حيث أظهرت بعض الأبحاث أن هذه الأدوية الموصوفة المضادة للقلق تخفف العضلة العاصرة للمرىء وأيضا العضلات التى تحافظ على حمض المعدة ولذا تزداد فرص الشعور بحموضة المعدة.

وأوضح التقرير أن بعض الأشخاص يتناولون "الأسبرين" والمسكنات يوميًا دون سؤال الطبيب، وهذا الأمر قد يتسبب فى الإصابة بنزيف المعدة، فالأطباء يوصون بتناوله  للأشخاص الذين يعانون من زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية للتقليل من فرص الإصابة.

ونصح التقرير الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للقلق لفترة طويلة عدم تركها مرة واحدة، أو بشكل مفاجئ، وتحدث إلى طبيبك حول كيفية التخلص من الجرعات التى قمت بتناولها سابقا، أن التوقف المفاجئ يعرضك للإصابة بالنوبات القلبى.

وأخيرا أكد التقرير أن تناول الكالسيوم على معدة فارغة يعرضها للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية كعسر الهضمى وألم شديد فى البطن، وعدم القدرة على تناول الطعام، وذلك نتيجة أنه مكمل غذائى يحتاج إلي وجود طعام فى المعدة لحمايتها من العسر. 


اخطاء دوائية

بعض الاخطاء الدوائية

اخطاء دوائية تدمر صحتك

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