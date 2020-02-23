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قوافل جامعة سوهاج البيطرية تفحص 1130 حالة بقريتى الرويهيب وبلصفورة

الأحد، 23 فبراير 2020 12:24 م
قوافل جامعة سوهاج البيطرية تفحص 1130 حالة بقريتى الرويهيب وبلصفورة القوافل البيطرية بقرى سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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نفذت كلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج، قافلتين بيطريتين لقريتى الرويهيب وبلصفورة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التى تم فحصها وعلاجها بالقريتين 1130 حالة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تحرص باستمرار على تنفيذ العديد من القوافل البيطرية، والتى لها دور هام فى تحسين الثروة الحيوانية والداجنة فى نطاقها الإقليمي، بالإضافة إلى دورها فى التدريب العملى للطلاب على كيفية التعامل مع الحالات المرضية للحيوانات وطرق التواصل مع المربين وأصحاب الحالات، وذلك لتأهيليهم لسوق العمل البيطرى بعد التخرج.

وأوضح الدكتور بهاء الدين على عبد اللاه القائم بأعمال عميد الكلية والمشرف على القوافل البيطرية، أنه بلغ عدد الحالات المرضية التى تم مناظرتها بقرية الرويهيب 630 حيوان، وبقرية بلصفورة 500 حيوان موزعة بين مجترات كبيرة وصغيرة ودواب، إلى جانب علاج حالات مرضية من مختلف الطيور حيث تم فحصها وصرف العلاج لها، مضيفاً أن القافلتين شملت فرق علاجية فى مختلف التخصصات الأكلينيكية من جراحة بيطرية، وأمراض نقص الخصوبة والأمراض الباطنة والمعدية، وأيضاً أمراض الدواجن.

 وأضاف الدكتور محمد حسنى الرشيدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه تم خلال القافلتين أيضاً إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى لبعض الحيوانات التى احتاجت التدخل الجراحي، كما تم مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتناسليات والتوليد والعقم، وذلك بمشاركة الأقسام المختلفة بالكلية. مشيراً الى انه قد شارك بكل قافلة 40 طالب وطالبة و 10 عضو هيئة تدريس، إلى جانب مجموعة من الفنيين بالاقسام الاكلينيكية و اطباء من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن المشاركين بالقافلتين من المتخصصين قاموا بالإجابة عن استشارات المربين وأصحاب الحيوانات و توعيتهم بكيفية تجنب حدوث الأمراض، وطرق التعامل المثلى حال وجود المرض أو أثناء الأنشطة الطبيعية للحيوانات من حمل وولادة وإرضاع وتسمين وإنتاج ألبان وغيرها، بالإضافة إلى كيفية وقاية المخالطين من انتقال الإمراض المشتركة.

قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج (1)
قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج

 

قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج (2)
قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج

 

قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج (3)
قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج

 

قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج (4)
قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج

 

قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج (5)
قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج

 

قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج (6)
قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج

 

قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج (7)
قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج

 

قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج (8)
قوافل الطب البيطرى بقرى سوهاج

 


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