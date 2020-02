فيديو.. الحكم بسجن سائق بريطانى لمدة 6 أشهر بسبب مخالفة واحدة.. ماذا فعل؟

نشرت الشرطة البريطانية مقطع فيديو يظهر سائق شاحنة عملاقة، ارتكب سلسلة مخالفات خطيرة، وعرض نفسه للموت، حيث أظهر شريط فيديو نشرته شرطة مقاطعة ستافوردشاير غربى إنجلترا، شاحنة طويلة تسير بعكس اتجاه السير فى شارع فرعى أثناء محاولة سائقها الدخول إلى طريق سريع.

ويبدو أن السائق ضل طريقه عندما دخل فى طريق فرعى متفرع من الطريق السريع، ولم يعد السائق يسير على الطريق بصورة قانونية، بل استدار على الرغم من خطورة الأمر وسار بعكس اتجاه السير ما عرض حياته وحياة الغير للخطر.

Imagine this on your morning commute 😯 The driver of this lorry was jailed for six months and disqualified from driving for 15 months after he was caught driving dangerously on the M6 Toll last month. Thankfully, no one was injured #OpLightning pic.twitter.com/092qf9GUWf