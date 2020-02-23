فيديو.. الحكم بسجن سائق بريطانى لمدة 6 أشهر بسبب مخالفة واحدة.. ماذا فعل؟

كتب محمد رضا

نشرت الشرطة البريطانية مقطع فيديو يظهر سائق شاحنة عملاقة، ارتكب سلسلة مخالفات خطيرة، وعرض نفسه للموت، حيث أظهر شريط فيديو نشرته شرطة مقاطعة ستافوردشاير غربى إنجلترا، شاحنة طويلة تسير بعكس اتجاه السير فى شارع فرعى أثناء محاولة سائقها الدخول إلى طريق سريع.

ويبدو أن السائق ضل طريقه عندما دخل فى طريق فرعى متفرع من الطريق السريع، ولم يعد السائق يسير على الطريق بصورة قانونية، بل استدار على الرغم من خطورة الأمر وسار بعكس اتجاه السير ما عرض حياته وحياة الغير للخطر.

Imagine this on your morning commute 😯 The driver of this lorry was jailed for six months and disqualified from driving for 15 months after he was caught driving dangerously on the M6 Toll last month. Thankfully, no one was injured #OpLightning pic.twitter.com/092qf9GUWf — Staffordshire Police (@StaffsPolice) February 21, 2020

ويظهر الفيديو لحظة استدارته حتى تمكن الدخول فى الطريق السريع بطريقة غير قانونية، وقالت الشرطة فى تغريده لها، إنه "تم الحكم على السائق بالسجن لمدة 6 أشهر، فضلا عن حرمانه من القيادة لمدة 15 شهرا، وذلك بعد إدانته بتهمة القيادة الخطيرة"، وأضافت أن الحادث وقع فى يناير الماضى، على الطريق السريع "أم 6"، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.

ولم تكن تلك أكثر مخالفات المرور العالمية خطورة، فقبل عدة أيام، ارتكب رجل يقود سيارة أكثر من جريمة فى آن واحد، وبدأت جريمته الأولى عندما رصده أفراد الشرطة فى مدينة بوزنان فى بولندا، بعد عدم توقفه عند إشارة مرور، وانطلاقه بالسيارة متجاهلا كل قواعد وقوانين المرور فى البلدة، وبعد ضبطه والقبض عليه تبين وفق الشواهد الأولية، أن الرجل كان قد تعاطى مخدرات قبل الجريمة.



سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه فى بريطانيا

ولم يكتف هذا السائق المتعاطى للمخدرات والمخالف لقوانين المرور بهذه الجرائم، بل "زاد الطين بلة"، عندما قضم جزء من الإصبع الأصغر لشرطى بولندى أثناء القبض عليه، وقالت المتحدثة باسم الشرطة فى مدينة بوزن لوسائل إعلام محلية - آنذاك - إن الشرطى المصاب غادر المستشفى فى الوقت الراهن وأوضحت أن الرجل قضم قطعة "طولها 1.5 سنتيمتر من الإصبع الأصغر فى اليد اليمنى، وحينما سُئلت مسئولة الشرطة فى المدينة عن إمكانية عودة إصبع الشرطى لحالته الأولى، رفضت القول ما إذا كان قد أمكن إعادة خياطة الأصبع مرة أخرى.