فحص 704 مواطنا فى قافلة طبية بالمساهمة المجتمعية ببنى سويف

بنى سويف فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على فحص 704 حالة فى القافلة الطبية التى نظمتها المحافظة بقرية النويرة مركز اهناسيا،وذلك ضمن مبادرة القوافل التنموية الشاملة التى يتم تنفيذها من خلال الشراكة المجتمعية الرائدة مع مؤسسات المجتمع المدني،فى إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق المساهمة المجتمعية،وذلك تحت مظلة المبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود فى سبيل تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال إستعراضه اليوم الأحد نتائج القافلة الطبية التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الصحة والوحدة المحلية والتربية والتعليم،إذ تم فحص 704 حالة بواقع (118حالة عظام،و 166 حالة باطنة،و 110 أطفال،و 45 مسالك بولية،و 98 جلدية،و 47 رمد،و120 نساء وولادة،وعمل تحاليل لـ 95 حالة).

وعلى صعيد آخر أصدر محافظ بنى سويف قرارا بشأن الموافقة على تعيبن 7من المعلمين المساعدين بـ "وظيفة معلم"،وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمراحل التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف،وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة،ووفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007،وتعديلاته ولائحته التنفيذية،وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،وبناءً على قرار وزارة التربية والتعليم رقم 350 لسنة 2019 الصادر فى هذا الشأن.

وشمل القرار تعيين كل من:خلف سعد حفنى حسن معلم لغة عربية ابتدائي،إسراء أحمد عبد الفتاح محمد معلم لغة إنجليزية ابتدائي، محمود عبد التواب جمعة محمد معلم لغة إنجليزية ابتدائي،محمود محمد أحمد عبد العليم معلم تربية رياضية ابتدائي، سعودى رمضان عبد الوهاب محمد معلم دراسات اجتماعية إعدادي،زينب سيد حسين حبيب معلم علوم ابتدائي،عصام محمد محمود حسن معلم حاسب آلى إعدادى / ثانوي.

كما تضمن قرار المحافظ "الذى صدر برقم 385 لسنة 2020 "منح المذكورين بدل الاعتماد المقرر قانوناَ،وذلك اعتباراً من بداية الشهرالتالى لصدور هذا القرار،مع تكليف مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة إجراءات التعيين للمذكورين طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة.