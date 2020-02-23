سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الجامعة يتفقد الأعمال التنفيذية..

طلاب الفنون بجامعة حلوان يشاركون فى تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

الأحد، 23 فبراير 2020 08:25 م
طلاب الفنون بجامعة حلوان يشاركون فى تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة رئيس جامعة حلوان فى ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة
كتبت - منى فهمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بزيارة تفقدية لمتابعة الأعمال التنفيذية لتجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة، حيث يشارك طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بأعمال تجميل الجدران بالميدان، لتحويل الكتل الخرسانية إلى لوحات فنية، من خلال تصميمات فنية رائعة على مجموعة من الجداريات فى ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة، الذى سيشهد حدثاً كبيراً خلال الفترة القادمة، بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بعين الصيرة. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اليوم الأحد.

رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة (2)
رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة 
 
وأشاد الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان - خلال زيارته لميدان سيمون بوليفار بأعمال طلاب وأساتذة الكليات الفنية بجامعة حلوان، وأثنى على أداء المشاركين بمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، لدعم الحركة الفنية فى مصر، لظهور مصر فى أبهى صورها أمام العالم أجمع، أثناء مراسم نقل مومياوات ملوك مصر العظماء رمسيس الثانى وتحتمس الثالث وغيرهم من ملوك مصر، من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بعين الصيرة. وتقوم جامعة حلوان من خلال كلياتها الفنية ذات التخصصات الرائدة فى الشرق الأوسط بالمشاركة فى تجميل الجدران بطريق نقل المومياوات، بعمل جداريات فنية، لتوثيق حضارة مصر الفرعونية الفنية.
 
جانب من أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة
جانب من أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

وتشارك كليات جامعة حلوان الفنية فى أعمال تجميل الميدان تحت إشراف الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، وفى نهاية الزيارة حرص رئيس الجامعة على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب، ووعدهم بزيارتهم مرة أخرى قبل انتهاء عملهم، والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال.

بعض المشاركين فى أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة
بعض المشاركين فى أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة
 
رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة (1)
رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة
 
رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة (1)
رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

تجميل ميدان سيمون بوليفار

الدكتور ماجد نجم

رئيس جامعة حلوان

ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

التربية الفنية بجامعة حلوان

نقل المومياوات الملكية

المتحف المصرى بميدان التحرير

متحف الحضارة بعين الصيرة

الدكتور احمد فؤاد هنو

جامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة

عميد كلية الفنون الجميلة

فنون جميلة الزمالك

الفنون الجميلة بجامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة بالقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خالد عبد الغفار ووزير التعليم الإماراتى فى زيارة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك.. صور

الخميس، 13 فبراير 2020 07:52 م

تكريم الدكتور عبد الغفار شديد بـ"فنون جميلة الزمالك".. غداً

السبت، 01 فبراير 2020 11:14 م

معرض "ع الحديدة" للدكتور إيهاب الطوخى بـ"فنون جميلة الزمالك"

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 09:19 م

معرض "دروب" لطلاب الدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك.. صور

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:09 م

صور.. معرض "زوال" للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك

الأحد، 04 أغسطس 2019 08:50 م

صور.. حفل تخرج طلاب فنون جميلة الزمالك بمنطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة