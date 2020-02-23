ضبط كمامات ومطهرات غير مطابقة للمواصفات فى حملة بالغربية

الغربية – فريق المحافظات

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملات مكبرة على محلات بيع المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة، لضبط المستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، أسفرت الحملات عن ضبط كمية كبيرة من الكمامات والمطهرات غير مطابقة للمواصفات القياسية قبل تداولها للجمهور.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط 206عبوة مطهر ومخدر موضعي وكمامات غير مطابقة للمواصفات داخل محل لبيع المستلزمات الطبية غير مصرح له ببيع مثل هذه المضبوطات بشارع نجف الجامعة اول طنطا، ملك"عادل.م.ا" 65سنة، فى المحضر 5895جنح قسم اول طنطا.

وضبط 150عبوة مستلزمات طبية "كمامات" غير مطابقة للمواصفات بمحل لبيع المستلزمات الطبية بأول طنطا ملك"حسن.ا.ح" 54سنة فى المحضر 5896جنح قسم اول طنطا، وضبط 88عبوة مستلزمات طبية" امبولات تحليل دم" و2جهاز تحاليل هرمونات منتهية الصلاحية غير مطابقة للمواصفات بمحل مستلزمات طبية بشارع مستشفى المنشاوى بطنطا ملك"مي.ج.ا.ع" 30سنة، فى المحضر 5478جنح قسم ثان طنطا.

كما تم ضبط 88عبوة مستلزمات طبية"كمامات" غير مطابقة للمواصفات القياسية بمحل مستلزمات طبية بشارع نجف الجامعة اول طنطا ملك" سحر .م.ا.ع" 52سنة، فى المحضر 5894جنح قسم اول طنطا.

من ناحيه اخرى تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 400كيلو طحينة بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الادمي بسرجة بدون ترخيص بقرية مسهله مركز السنطة، ملك"عادل.م.ع" 28سنة فى المحضر 3526جنح مركز السنطة، وضبط 400كيلو بسكويت منتهي الصلاحية بمحل بقالة بقرية ميت عساس مركز سمنود ملك"زنجر.ا.ع" 41سنة، فى المحضر 4367جنح مركز سمنود، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.