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صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأحد، 23 فبراير 2020 12:32 م
صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة قناة غير مرخصة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث المصنفات في ضبط شخصين لإنشائهما وإدارتهما قناتين فضائيتين بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وضبط القائمين عليها، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالهرم الجيزة – سبق إتهامه فى قضية تعدى ووضع يد ) بإنشاء وإدارة ( إحدى القنوات ) متخذاً من إحدى الشقق السكنية المملوكة له ، بالهرم الجيزة ، والكائن بها مقر إحدى الجمعيات والتى يرأس مجلس إدارتها ( كستار ) مقراً لبث وإدارة تلك القناة.
 
عقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة مقر القناة والتقابل مع مالكها وبصحبته ( مالك إحدى القنوات الفضائية – مقيم بالهرم الجيزة – سبق إتهامه فى عدد 7 قضايا "إنشاء قناة فضائية بدون ترخيص ، تبديد ، شيك " وتبين من الفحص قيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين.
 
وبتفتيش مقر القناتين فى حضورهما تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج ، و( 2 ) جهاز لاب توب ، و( 4 ) وحدة تخزين خارجية ( هارد ديسك )، وجهاز راوتر، و ( 3 ) كاميرات تصوير محترفين ( مكونين إستوديو تصوير كامل بدون ترخيص )، وميكسر صوت، ومايك صوت ( مكونين إستوديو صوت كامل بدون ترخيص ) ، ودفتر إيصالات سداد بإسم الجمعية التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول، و2 أجندة مكتب مدون فيها عبارات دجل وشعوذة، و( 92345 جنيهاً ) حصيلة إعلانات القناة وبيع المنتجات مجهولة المصدر المعروضة على شاشة القناة والقيام باعمال السحر والشعوذة .
 
بالفحص تبين أن جميع أجهزة الحاسب الآلى محمل عليها برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد ، وكذا برامج مونتاج وبرامج للتحكم بخريطة البرامج التى تبث ومواعيد عرضها ، وكذلك تبين إحتواء ملف بأحد برامج أجهزة الحاسب الآلى على كتب ممنوع تداولها خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية ، وكتب للسحر والشعوذة وإعلانات برقم هاتفه المحمول .
 
وتمثلت المخالفات في مخالفة قانون الإستثمار الجديد ، وإستغلال وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وإستخدام أجهزة مونتاج بدون ترخيص من الجهات المختصة ، ورفع محتوى إلكترونى للقنوات على الإنترنت، وإنشاء قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون تصريح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 


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