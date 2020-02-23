صور.. رفع 150حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بشارع نعمان الأعصر بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة المحلة بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بعد زيارته لمدينة المحلة، بالتنسيق مع جهاز الشرطة برئاسة اللواء حازم الذهبى نائب مدير أمن الغربية لقطاع المحلة، وقسم شرطة المرافق بالمحلة برئاسة المقدم مصطفى النمس والرائد عمرو الجزار وكيل قسم شرطة المرافق بالمحلة،.

وأسفرت الحملة عن رفع 150حالة إشغالات ما بين إزالة تندات وأكشاك بدون تراخيص وفروشات للمحلات وكراسى غرز ومقاهى عشوائية، بشارع نعمان الاعصر وحتى ميدان الشون.

وأكد رئيس المدينة، أن الهدف من إزالة الإشغالات هو فتح الطريق العام، وإعادة السيولة المرورية للشواع، ومنع استغلال أصحاب المحلات للأرصفة فى فرش بضائعهم، فى حركة البيع والشراء.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وجه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بتكثيف أعمال النظافة اليومية بجميع الشوارع ورفع كافة تجمعات القمامة بصفة دورية، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المفاجئة لمحافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، ورئيسا حى أول وثان المحلة.

وبدأت الجولة بتفقد شارع نعمان الأعصر وميدان الششتاوى، وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بشن حملة إشغالات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مكلفًا أيضًا بالتنسيق مع إدارة المرور وتطبيق قانون تنظيم سير التو توك.

كما تابع محافظ الغربية ونائبه جولتهما بتفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة لمتابعته بعد تشغيله والانتهاء من صيانة خطوط التدوير، مشددًا على تنظيم عمل المصنع لاستيعاب كمية القمامة المتولدة يوميًا وعدم تراكم أى كميات جديدة من القمامة.

من ناحية أخرى دشن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مبادرة "سلامة قلبك" والتى تتضمن ثلاث محاور تتمثل فى (الكشف المبكر عن العيوب بالقلب للأطفال حديثى الولادة – الوقاية من الذبحة الصدرية - استمرار مشروع روماتيزم القلب)، جاء ذلك خلال احتفالية التدشين بمسرح شركة الغزل بالمحلة الكبرى بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الدكتور علاء الغمراوى رئيس جمعية قلوب أصحاء التى قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه للمنظومة الصحية وخاصة مبادرة سلامة قلبك للكشف المبكر عن العيوب الخلقية عند حديثى الولادة من خلال التشخيص فى أول 48 ساعة من الولادة لقياس نسبة الأكسجين فى الدم ثم تحويل الحالات الإيجابية لعمل موجات صوتية للقلب وعمل الفحوصات الدورية والحرص على علاج الالتهابات الحلقية الذى يؤدى الإهمال بالإصابة بالحمى الروماتيزمية المتسببة لمرض روماتيزم القلب، موضحًا أن المبادرة جاءت بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وجمعية قلوب أصحاء وكلية طب الزقازيق.

كما قدم الدكتور محفوظ الشهاوى رئيس جمعية القلب الأمريكية لطب القلب الوقائى شرح لمبادرة حماية قصور المصريين من قصور الشرايين التاجية (الذبحة الصدرية وجلطات القلب)، مشيرًا إلى أهمية ممارسة الرياضة فى الحد من الإصابة بالأمراض الصدرية.