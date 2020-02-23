سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس طور سيناء بجنوب سيناء يكرم العاملين المتميزين

الأحد، 23 فبراير 2020 12:11 م
صور.. رئيس طور سيناء بجنوب سيناء يكرم العاملين المتميزين جانب من التكريم
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اليوم الأحد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء عددا من العاملين  المتميزين برئاسة مركز ومدينة طور سيناء لما بذلوه من جهد متميز مما كان له بالغ الأثر فى إظهار المدينة بشكل راق ومتميز، وحث عبد العظيم جميع العاملين على مواصلة بذل الجهود الفائقه للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة الارتقاء الدائم بكافة الإدارات من خلال التواصل الانسانى فى إطار روح التعاون وطبقا للقانون والضوابط.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة طور سيناء أعمال ممشى أهل مصر ازدواج طريق حمام موسى وتجميل مقاعد شارع أحمد حمدى، وأضاف رئيس لمدينة أن جميع المشروعات الجارى تنفيذها تتم وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وطبقا للمواصفات المعده مسبقا سواء مشروعات الخطة الاستثمارية 2019/2020 أو المشروعات خارج الخطة والتى تنفذ ضمن تطوير مدينة طور سيناءالإدارة الهندسية.

واشار رئيس المدينة إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمر بتذليل العقبات وتيسرها لأهالي مدينة طور سيناء السابق قيامهم بدفع مقدمات الوحدات السكنية مبلغ 20 ألف جنيه ولا تتوفر لدي المدينة حاليا وحدات سكنية لهم بالمشروع الحالي قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ علي تشكيل لجنة فنية لوضع آلية تخصيص أراضي بمشروع "ابني بيتك" بمدينة طور سيناء شريطة انطباق الضوابط والشروط الخاصة بذلك حرصا من الجهاز التنفيذي علي حقوق المواطنين بالمحافظة.

كما قام رئيس المدينة بإزالة مقاعد مخالفة نفذها أحد المقاولين كمشاركة مجتمعيه منه أمام حى الزهراء دون الرجوع والتنسيق مع مهندسى التجميل بالمدينة وذلك حفاظا على الشكل الحضارى والجمالى المعد ضمن المخطط الاستراتيجى لمركز ومدينة طور سيناء.

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 


مدينة طور سيناء

تكريم العاملين

مشروعات

اسكان

طرق

رئيس مدينة طور سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

هل يُفكر الأهلي فى الانسحاب من الدوري بعد عقوبات "السوبر"؟

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

الإدارية العليا تعزل أستاذًا جامعيًا لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

للفقيد الرحمة وللأسرة "الوجاهة والمنظرة".. تكاليف سرادقات العزاء "فيديو"

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

لجنة الانضباط عن عدم معاقبة طارق حامد بأحداث السوبر: مش بناخد بلغة الشفايف

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق بقضية الرشوة

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ننفرد بنشر حيثيات عقوبات مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

النيابة تحقق مع الخادمة المتهمة فى واقعة "سيدة فيديو الحمام"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

وزيرة التضامن تبشر المصريين: انخفاض أسعار الحج هذا العام لتراجع الدولار

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

فيديو.. 4 أبراج مشهورة بالإخلاص فى الحب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة