صور.. رئيس طور سيناء بجنوب سيناء يكرم العاملين المتميزين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

كرم اليوم الأحد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء عددا من العاملين المتميزين برئاسة مركز ومدينة طور سيناء لما بذلوه من جهد متميز مما كان له بالغ الأثر فى إظهار المدينة بشكل راق ومتميز، وحث عبد العظيم جميع العاملين على مواصلة بذل الجهود الفائقه للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة الارتقاء الدائم بكافة الإدارات من خلال التواصل الانسانى فى إطار روح التعاون وطبقا للقانون والضوابط.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة طور سيناء أعمال ممشى أهل مصر ازدواج طريق حمام موسى وتجميل مقاعد شارع أحمد حمدى، وأضاف رئيس لمدينة أن جميع المشروعات الجارى تنفيذها تتم وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وطبقا للمواصفات المعده مسبقا سواء مشروعات الخطة الاستثمارية 2019/2020 أو المشروعات خارج الخطة والتى تنفذ ضمن تطوير مدينة طور سيناءالإدارة الهندسية.

واشار رئيس المدينة إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمر بتذليل العقبات وتيسرها لأهالي مدينة طور سيناء السابق قيامهم بدفع مقدمات الوحدات السكنية مبلغ 20 ألف جنيه ولا تتوفر لدي المدينة حاليا وحدات سكنية لهم بالمشروع الحالي قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ علي تشكيل لجنة فنية لوضع آلية تخصيص أراضي بمشروع "ابني بيتك" بمدينة طور سيناء شريطة انطباق الضوابط والشروط الخاصة بذلك حرصا من الجهاز التنفيذي علي حقوق المواطنين بالمحافظة.

كما قام رئيس المدينة بإزالة مقاعد مخالفة نفذها أحد المقاولين كمشاركة مجتمعيه منه أمام حى الزهراء دون الرجوع والتنسيق مع مهندسى التجميل بالمدينة وذلك حفاظا على الشكل الحضارى والجمالى المعد ضمن المخطط الاستراتيجى لمركز ومدينة طور سيناء.



















