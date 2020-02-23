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سقوط 25 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأحد، 23 فبراير 2020 09:34 ص
سقوط 25 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وتم إجراء تحليل طبى لـ220 سائقًا، وإثبات تعاطى 25 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

 

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

وعززت، اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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