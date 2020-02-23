رئيس الوزراء اليابانى يأمر بإجراءات ضد الارتفاع المحتمل لحالات كورونا

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أمر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الأحد بالإعداد لاحتمالية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" فى البلاد.

وقال شينزو آبى - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - "إن الموقف دخل مرحلة مهمة بعد الإبلاغ عن حالات إصابة لا يعلم مصدر تفشيها فى عدة مناطق بالبلاد، مؤكدا ضرورة تنفيذ إجراءات وقائية موثوقة وفعالة للحد من زيادة حالات المرض واحتواء التفشى".

وأضاف أن عددا من المنشآت الصحية أعطت عقار "أفيجان" لحاملي الفيروس في إطار محاولات التوصل إلى علاج، ووجه بتكثيف الرقابة على صحة الأشخاص الذين غادروا السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي كانت خاضعة للحجر الصحي بميناء "يوكوهاما" والبدء في اتخاذ خطوات نحو السماح لأفراد الطاقم بمغادرة السفينة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلامية رسمية في اليابان اليوم بوفاة شخص ثالث من ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، الراسية في ميناء "يوكوهاما"، بسبب إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

يذكر أن عدد حالات الإصابة فيروس كورونا في اليابان بلغ حوالي 769 شخصا، كان معظمهم على متن السفينة "دايموند برنسيس".. وكانت السلطات اليابانية قد فرضت حجرا صحيا على كل من كان على متن السفينة السياحية من ركاب وأفراد طاقم لأكثر من إسبوعين، وذلك بسبب تأكد إصابة العديد من الأشخاص الذين كانوا على متنها بفيروس "كورونا".