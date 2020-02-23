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تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بعد اعتماد 10 مليارات جنيه

الأحد، 23 فبراير 2020 03:30 ص
تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بعد اعتماد 10 مليارات جنيه المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات من أجل تحسين مستواها بالاشتراك بين وزارتى لنقل والتنمية المحلية، ونرصد فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه الخطة والمحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى.

1ـ الخطة تشمل رفع كفاءة وصيانة الطرق الداخلية بكافة المحافظات.

2ـ التكلفة المطلوبة لتنفيذ الخطة تصل إلى 37 مليار جنيه.

3ـ رئيس الجمهورية وافق على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه من التكلفة المطلوبة لتنفيذ الخطة الشاملة على دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات.

4ـ مجلس الوزراء مكلف من الرئيس بوضع القواعد اللازمة لاستغلال المبلغ المُخصص كاعتماد إضافى لرفع كفاءة الطرق ذات الأولوية داخل المحافظات.

5ـ المرحلة الأولى من الخطة تشمل 12 محافظة وتكلفتها تبلغ 2 مليار جنيه.

6ـ محافظات المرحلة الأولى تتضمن (القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بنى سويف – الفيوم – المنيا).

7ـ تم تحديد 197 مشروعاً بـ12 محافظة بإجمالى طوال حوالى 840 كم.

8ـ الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ستتولى متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الخطة.

9ـ التنفيذ والجودة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكبارى.

10ـ الخطة تشمل التوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى.

11ـ الهدف من إعادة تدوير طبقات الأسفلت عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.

12ـ الخطة تحظى باهتمام خاص من الرئيس من أجل سرعة تنفيذها.


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