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تجديد حبس 3 متهمين بإحراز أسلحة نارية فى سوهاج 15 يوما

الأحد، 23 فبراير 2020 02:11 م
تجديد حبس 3 متهمين بإحراز أسلحة نارية فى سوهاج 15 يوما مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج،  تجديد حبس المتهمين  "م.ع" و"ح.ا" و"م.ط"  15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص  بدائرة مركز البلينا، وتعود أحداث الواقعة  إلى عام 2019 بدائرة مركز البلينا  عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص  بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت مصادرة المضبوطات، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالته المتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت المتهم "م.أ.خ" 33 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاعتداء على حرية الحياة الخاصة لزوجته المجنى عليها "د.ع.ع" 22 سنة بان قام بتصويرها عارية خلسة  أثناء أقامة علاقة زوجية معها دون علمها وتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي فى حالة عدم تنازلها عن القضايا التى قامت المجني عليها برفعها ضده بدائرة قسم أول سوهاج .

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ  رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات سوهاج وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2019 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها ربة منزل بقيام زوجها المتهم بتصويرها عارية خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها وتهديدها بفضحها ونشر المقاطع المصورة مقابل تنازلها عن القضايا التى قامت برفعها ضده .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

 


سوهاج

جنايات سوهاج

اسلحة نارية

البلينا

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