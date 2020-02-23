بدء فعاليات المبادرة الرئاسية للأنيميا لطلبة المدارس الابتدائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أطلق الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فاعليات المبادرة الرئاسية بمدارس الريف بمحافظة الشرقية، للكشف المبكر عن أمراض السمنة، وسوء التغذية "الأنيميا" لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية، وذلك صباح اليوم من مدرسة الإثرية للتعليم الأساسى بقرية بنى عامر مركز الزقازيق، بحضور رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم .

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف المبكر عن أمراض السمنة وسوء التغذية"الأنيميا" ، لعدد مليون ، 37 ألف طالب بمدارس محافظة الشرقية ، منهم 745 ألف طالب بمدارس الريف ، 292 طالب بمدارس الحضر ، ويبلغ عدد الفرق الطبية بمدارس الريف 186 فرقة مدربة ، تقوم بتغطية 1529 مدرسة بالريف ، مشيراً إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة ، وتم التدريب عليها ، من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة ، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم إكتشاف إصابتهم بأى من الأمراض التى تتضمنها المبادرة الرئاسية سيتلقى العلاج اللازم بعيادات التأمين الصحى بالمجان .

وأكد الدكتور هشام مسعود بأنه تم التنسيق بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية ، وإدارات التأمين الصحى لتنفيذ المبادرة الرئاسية ، بعد توفير التجهيزات اللازمة ، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية .

وأشار وكيل وزارة الصحة عن أهمية الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا وغلق الباب أمام هذه الأمراض التى قد تؤدى إلى مضاعفات منها ضعف عضلة القلب ، وتقوم المبادرة بوأد هذه الأمراض من الخطوة الأولى .

فى سياق متصل ، تواصل مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى ، فعالياتها ذلك لإجراء المسح الطبى على 2 مليون و 156 ألف و 502 سيدة بمدن وقرى المحافظة ، للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحى وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم فى بناء الوطن وتقدمه.

و مبادرة الرئيس ، هى للكشف المبكر عن سرطان الثدى تستهدف الإهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى، والتقييم وتقديم العلاج ، كما تشمل المبادرة أيضاً الكشف المبكر عن مرض السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، وكذا الإهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب ، وفى حالة إكتشاف أى مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقى التقييم والعلاج اللازم .