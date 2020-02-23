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النيابة السعودية توجه تهمة الإهمال لأم صورت طفلتها أثناء تدخينها للشيشة

الأحد، 23 فبراير 2020 03:22 ص
النيابة السعودية توجه تهمة الإهمال لأم صورت طفلتها أثناء تدخينها للشيشة الطفلة تدخن الشيشة
كتب محمد جمال

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وجهت النيابة العامة فى الرياض اتهاما إلى أم سعودية بجرم إهمال طفلتها البالغة من العمر عامين ونصف العام، بعدما نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للطفلة وهى تدخن الشيشة، وتلقى مركز شرطة مدينة بريدة، شمال شرقى العاصمة السعودية بلاغا عن تعرض طفلة للإهمال من قبل والدتها وخالتها وتصويرها فى مقطع "سناب شات" وهى تدخن الشيشة بقصد المزح والتشهير بها، وفى التفاصيل.

طفلة
الطفلة

 

وبعد التحقيق فى القضية وفقا لصحيفة عكاظ، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى الوالدة بإهمال طفلتها وتهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية، الأمر المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل، كما وجهت الاتهام إلى خالتها بإلحاق الضرر والتشهير، بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بمعاقبة والدة الطفلة بعقوبة تعزيرية زاجرة وفقا للمادة 23 من نظام حماية الطفل، وسجن وتغريم خالة الطفلة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حساب "سناب شات" الخاص بالمتهمة خالة الطفلة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

يذكرأن، أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن محافظ الجيزة اللوء أحمد راشد، أحال 4 موظفين للتحقيق، بينهم عامل بمدرسة بحدائق أكتوبر، بعد تداول صورة لتدخين الشيشة داخل المدرسة، على موقع التواصل الاجتماعى.
 
وأوضح وكيل تعليم الجيزة لـ" اليوم السابع"، أن الصورة المتداولة ترجع تاريخها وقت كنترول الامتحانات، وعامل المدرسة هو من أدخلها بالاتفاق مع مدرس، ومن قام بالتقاط الصورة معلمة بالمدرسة، والمحافظ أصدر قرار بتحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى الواقعة.
 
وقد قرر الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، تحويل واقعة وجود شيشة فى إحدى المدارس بأكتوبر، للتحقيق، واستبعاد قيادات المدرسة، وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على جميع الأطراف فى الواقعة وسيتلقى تقريرا مفصلا عن الواقعة خلال الساعات المقبلة.
 
كانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشار صور من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية في الجيزة، أظهرت وجود شيشة داخل المدرسة، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحقيق حول الواقعة، قائلين: هى دى المدرسة وبها الشيشة على مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم، وها هو الفحم يتم تسخينه حتى يقدم في الصورة المطلوبة، وهؤلاء الطلاب يرقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسي هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة؟".
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجهت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أية أغانى غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو فى الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها، فى إطار إرساء قواعد الانضباط داخل المدارس.

 


الشيشة

السعودية

الرياض

النيابة العامة

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