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النائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال لوزير الشباب عن مباراة السوبر المصرى

الأحد، 23 فبراير 2020 12:16 ص
النائب محمد فؤاد يتقدم بسؤال لوزير الشباب عن مباراة السوبر المصرى النائب محمد فؤاد
كتب زكى القاضى

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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبدالعال رئٌيس مجلس النواب، وموجها إلى رئٌيس مجلس الوزراء، ووزٌير الشباب والرٌياضة، بشأن النتائج السلبٌية الناتجة عن مشاجرة لاعبى نهائًى كأس السوبر المصرى.

وأضاف خلال السؤال، أنه فى إطار ما شهدته مباراة نهائي كأس السوبر المصري والتى أقيمت مساء الخميس 20 فبراير 2020 بدولة الإمارات العربية الشقيقة، نشب شجار وتشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة، الأمر الذي تطلب تدخل الأمن لفض هذا الشجار، وهو ما عكس صورة سيئة للغاية عن الرياضة المصرية حيث توالت تعليقات المتابعين من كافة الدول على هذه الواقعة والتي وصفوها بالسيئة، وتوالت التعليقات من مواطنين دولة الإمارات تناشد دولتهم بعدم تكرار مثل هذه الاستضافة.

وأوضح عضو مجلس النواب، إنه نظرا لما حدث ومانتج عنه من صورة سلبية وسيئة عن الرياضة المصرية تحض على العنف والتعصب بين جماهير الكرة المصرية، فيطالب بتوضيح ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصرية للتحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتسبب، وما هي التدابير الاحترازية التي ستتخذها وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصرية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات المنافية لأخلاق الرياضة المصرية.

     


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الاهلى

الزمالك

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