سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 15 عاما لقاتل شاب بشبرا الخيمة بعد التشهير بزوجته على الفيس بوك

الأحد، 23 فبراير 2020 03:26 م
المشدد 15 عاما لقاتل شاب بشبرا الخيمة بعد التشهير بزوجته على الفيس بوك هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية كل من المستشار رضا عيد والمستشار محمود خليل وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لقتله شابا عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد على أثر شجار نشب بينهما، نتيجة قيام المجني عليه بعرض صور خاصة لزوجة المتهم على الفيس بوك والتشهير بها وبسمعتها.
 
كان المتهم قد أقر بارتكابه الواقعة بتحقيقات النيابة العامة نتيجة قيام المجني عليه بالتشهير بزوجة المتهم وعرض صور خاصة لها على وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكذا عرض محادثات بين المجني عليه وابنة المتهم تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير بزوجة المتهم والإساءة لسلوكها الأمر الذي أثار غضبه وغيرته ودفعه لارتكاب جريمته.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم استل سلاحا أبيض (سكين) واتجه لمكان المجني عليه وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بجسده استقرت إحداها بقلبه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. 
 
يذكر أن المحكمة قد استعرضت المحادثات والصور المسيئة وعبارات السب والقذف والتي قامت بتفريغها لعرضها على المحكمة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت والتي نشرها المجني عليه على وسائل التواصل الاجتماعي في حق زوجة المتهم مما أثار غضبه وغيرته وكان فعل المجني عليه سببا ودافعا للمتهم في ارتكاب جريمته، وهو ما راعته المحكمة في قضاءها المتقدم .
 
وتنص المادة 17 من قانون العقوبات، على أنه "يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة على الوجه الآتى:
 
1ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.
4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن 3 أشهور.
 

محكمة

السجن المشدد

أخبار المحاكم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

أخبار الحوادث

محكمة جنايات شبرا الخيمة

جريمة قتل

مقتل شاب فى شبرا الخيمة

التشهير بزوجة المتهم

عرض صور على الفيس بوك

سب وقذف

تشهير بزوجة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.. ورعدية فى القاهرة الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة