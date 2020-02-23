المشدد 15 عاما لقاتل شاب بشبرا الخيمة بعد التشهير بزوجته على الفيس بوك

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية كل من المستشار رضا عيد والمستشار محمود خليل وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة زوج بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لقتله شابا عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد على أثر شجار نشب بينهما، نتيجة قيام المجني عليه بعرض صور خاصة لزوجة المتهم على الفيس بوك والتشهير بها وبسمعتها.

كان المتهم قد أقر بارتكابه الواقعة بتحقيقات النيابة العامة نتيجة قيام المجني عليه بالتشهير بزوجة المتهم وعرض صور خاصة لها على وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكذا عرض محادثات بين المجني عليه وابنة المتهم تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير بزوجة المتهم والإساءة لسلوكها الأمر الذي أثار غضبه وغيرته ودفعه لارتكاب جريمته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استل سلاحا أبيض (سكين) واتجه لمكان المجني عليه وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بجسده استقرت إحداها بقلبه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

يذكر أن المحكمة قد استعرضت المحادثات والصور المسيئة وعبارات السب والقذف والتي قامت بتفريغها لعرضها على المحكمة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت والتي نشرها المجني عليه على وسائل التواصل الاجتماعي في حق زوجة المتهم مما أثار غضبه وغيرته وكان فعل المجني عليه سببا ودافعا للمتهم في ارتكاب جريمته، وهو ما راعته المحكمة في قضاءها المتقدم .

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات، على أنه "يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة على الوجه الآتى:

1ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

2ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.

4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقض عن 3 أشهور.