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خالد صلاح
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المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ترفع درجة التحذير من السفر لليابان

الأحد، 23 فبراير 2020 07:39 ص
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ترفع درجة التحذير من السفر لليابان كورونا يثير الهلع بالعالم
أ ش أ

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أعلنت إدارة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها رفع درجة التحذير من السفر إلى اليابان إلى المستوى الثانى، وذلك بسبب تفشى فيروس "كورونا" الجديد.
وقالت الإدارة - حسبما نقلت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد - إنه تم تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد الذى ظهر مؤخرا فى الصين فى عدد من المواقع الأخرى حول العالم، مشيرة إلى أن العديد من حالات الإصابة ارتبطت بالسفر من أو إلى البر الرئيسى للصين أو الاتصال الوثيق بحالة كانت هناك. 
وعلى الرغم من أن اليابان سجلت حالة وفاة واحدة، ولكن لديها عددا مرتفعا نسبيا من حالات الإصابة بلغ 121 شخصا .. وتعود الكثير من تلك الإصابات إلى انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التى أخضعتها السلطات للحجر الصحى فى ميناء "يوكوهاما".
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


كورونا

أمريكا

اليابان

فيروس كورونا

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