سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

المجلس الإقليمى للسكان: قوافل للتوعية بمدارس الإعدادية والثانوية بنات بالسويس.. صور

الأحد، 23 فبراير 2020 04:12 م
المجلس الإقليمى للسكان: قوافل للتوعية بمدارس الإعدادية والثانوية بنات بالسويس.. صور اجتماع محافظ السويس
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اجتماع المجلس الإقليمى للسكان برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بحضور والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وفى بداية الاجتماع أكد محافظ السويس على مديرى المديريات والجهات المعنية الألتزام بالبرامج والخطط المستهدفة والعمل على الارتقاء وتحسين الأداء فى مجال تنظيم الأسرة .

وطالب "صقر"، من المديريات المزيد من التفاعل والمشاركة مع المجلس الإقليمى للسكان وتحفيز المواطنين وحثهم على التفاعل مع القوافل لتطبيق البرامج التى يقدمها المجلس .

وكلف محافظ السويس مقررة فرع المجلس الإقليمى للسكان بالسويس بتكثيف قوافل التوعية بالقطاع الريفى ومدارس الإعدادية والثانوية للبنات والعمل بمبادرة " أنتى الأهم " وأيضًا توعية الرجال من خلال مراكز الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية ودور العبادة .

واستعرضت عبير على أمين ، مقررة المجلس الإقليمى للسكان لفرع السويس انجازات الفرع بالتعاون مع فريق العمل السكانى لعام 2019 من خلال تنظيم ندوات عن ختان الأناث ومجابهة العنف ضد المرأة ، والكشف المبكر عن أمراض الثدى وقيمة العمل وأثره فى الشخصية وأسس التربية السليمة لتربية الأبناء ، ومبادرة اختيار شريك الحياه وندوات عن الخصائص السكانية، مؤكدة على أن السويس من أعلى المحافظات تنفيذًا للبرامج وخطط تنظيم الأسرة، كما عرضت تطور أعداد السكان خلال أعوام 2017/2020 وعرض سلسلة زمنية للمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية من عام 2017 وحتى عام 2020 ومقارنة سنوات الحماية خلال عامى 2018 و 2019 وانجاز الجهات المشاركة فى الأنشطة السكانية خلال الفترة من 1/7/2019 إلى 31/12/2019 .

حضر الاجتماع كلاً من رؤساء الأحياء ومديرى المديريات والاتحاد الإقليمى للجمعيات الاهلية وممثلى الجهات المعنية ورؤساء المجالس المتخصصة .

 


السويس

محافظ السويس

المجلس الاقليمى للسويس

نائب محافظ السويس

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برامج وخطط لتنظيم العمل داخل ورش ومخازن محافظة السويس.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 05:34 م

محافظ السويس: وفرنا 12ألف و500فرصة عمل العام الماضي و300مليون للصرف الصحي

الخميس، 20 فبراير 2020 03:34 م

محافظ السويس للبرلمان: 46 مليون جنيه لتطوير النظافة.. و121 مليونا للمناطق غير المخططة

الخميس، 20 فبراير 2020 02:32 م

محافظ السويس يطعم طفل بحملة مرض شلل الأطفال..والاسكندرية تطعم 44%(صور)

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:40 م

محافظ السويس يتابع خطة إصلاح وصيانة السيارات الورش العمومية للمحافظة.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة