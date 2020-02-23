المجلس الإقليمى للسكان: قوافل للتوعية بمدارس الإعدادية والثانوية بنات بالسويس.. صور

السويس - السيد فلاح

عقد اجتماع المجلس الإقليمى للسكان برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بحضور والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وفى بداية الاجتماع أكد محافظ السويس على مديرى المديريات والجهات المعنية الألتزام بالبرامج والخطط المستهدفة والعمل على الارتقاء وتحسين الأداء فى مجال تنظيم الأسرة .

وطالب "صقر"، من المديريات المزيد من التفاعل والمشاركة مع المجلس الإقليمى للسكان وتحفيز المواطنين وحثهم على التفاعل مع القوافل لتطبيق البرامج التى يقدمها المجلس .

وكلف محافظ السويس مقررة فرع المجلس الإقليمى للسكان بالسويس بتكثيف قوافل التوعية بالقطاع الريفى ومدارس الإعدادية والثانوية للبنات والعمل بمبادرة " أنتى الأهم " وأيضًا توعية الرجال من خلال مراكز الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية ودور العبادة .

واستعرضت عبير على أمين ، مقررة المجلس الإقليمى للسكان لفرع السويس انجازات الفرع بالتعاون مع فريق العمل السكانى لعام 2019 من خلال تنظيم ندوات عن ختان الأناث ومجابهة العنف ضد المرأة ، والكشف المبكر عن أمراض الثدى وقيمة العمل وأثره فى الشخصية وأسس التربية السليمة لتربية الأبناء ، ومبادرة اختيار شريك الحياه وندوات عن الخصائص السكانية، مؤكدة على أن السويس من أعلى المحافظات تنفيذًا للبرامج وخطط تنظيم الأسرة، كما عرضت تطور أعداد السكان خلال أعوام 2017/2020 وعرض سلسلة زمنية للمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية من عام 2017 وحتى عام 2020 ومقارنة سنوات الحماية خلال عامى 2018 و 2019 وانجاز الجهات المشاركة فى الأنشطة السكانية خلال الفترة من 1/7/2019 إلى 31/12/2019 .

حضر الاجتماع كلاً من رؤساء الأحياء ومديرى المديريات والاتحاد الإقليمى للجمعيات الاهلية وممثلى الجهات المعنية ورؤساء المجالس المتخصصة .