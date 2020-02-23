الضباب الكثيف يغطى المدينة الموبوءة فى الصين.. صور

هانى عثمان

تعيش مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، في ظروف صعبة خلال الفترة الحالية وتحديدا منذ إكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر الماضى، حيث فُرض على المدينة حظرا كبيرا بعد تفشى الفيروس بين سكانها وإجلاء أغلب الرعايا الأجانب بها، بعد إنشاء العديد من المستشفيات المؤقتة المتخصصة في تقديم الرعاية اللازمة لمن اصابهم الفيروس.

ونشرت وكالة الانباء الصينية "شينخوا"، صورا للمدينة الموبوءة والضباب الكثيف يغطيها، في ظل إختفاء المارة من الشوارع، إلا نادرا تصادفه وكأنه هاربا من الجحيم يحاول إنجاز طريقه مسرعا، مما جعل المدينة أشبه بمدينة الأشباح منذ تفشى فيروس كورونا.

كانت السلطات الصحية فى الصين، أعلنت عن خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19"، فى مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبى الصينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن تجاوز العدد اليومى من المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد والمغادرين للمستشفيات بعد شفائهم نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة، أمس السبت، وذلك لليوم الخامس على التوالى.

وشهد يوم أمس السبت، خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وهو ما يزيد بفارق كبير عن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة فى ذات اليوم، الذى بلغ 648 حالة، بحسب أرقام صادرة عن اللجنة، ليخرج ما إجماليه 22 ألف و888 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم وذلك حتى نهاية يوم أمس السبت.

يذكر أن يوم السبت مثل اليوم الرابع على التوالى الذى ظل فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة فى الصين أقل من ألف حالة، وتجاوز عدد المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد فى كل من مقاطعة هوبى وحاضرتها مدينة ووهان، عدد الاصابات الجديدة وفقا للأرقام.