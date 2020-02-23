سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 فبراير 2020 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: الأجنبى الحامل لفيروس كورونا لم يعد مصدر للعدوى وأصبح معافى تماما

الأحد، 23 فبراير 2020 04:03 م
الصحة: الأجنبى الحامل لفيروس كورونا لم يعد مصدر للعدوى وأصبح معافى تماما الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن حالة الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المعزول بمستشفى النجيلة بمطروح مستقرة، وأصبحت سلبية، وليس هناك أى وجود للفيروس فى الدم، وذلك بعد إجراء التحاليل الكاملة لها وملاحظتها على مدار اليوم.

وقال الدكتور علاء عيد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مرض الكورونا لا يمكن أن يوصم به أحد وهو مرض بسيط ويمكن التعافى منه سريعا لكنه يشكل خطورة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أعلنوا أن نتيجة تحليل الـ "pcr" للشخص الأجنبى الحامل لفيروس الكورونا المستجد COVID 19 أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد 48 ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس الكورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفًا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة فى المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة. 
 
من جانبه أشار الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر إلى أن جميع الإجراءات التى اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها العلمية والفنية وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية.
 
وأكدت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تواصل متابعة غرفة الأزمات والتي تعمل على  مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 


الصحة

الكورونا

مطروح

الاجنبي

اجنبى حامل كورونا

فيروس الكورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تخصص الخط الساخن 105 للرد على استفسارات الجمهور عن فيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 02:59 م

نصائح جديدة من الصحة العالمية لتجنب العدوى بفيروس كورونا

الأحد، 23 فبراير 2020 02:30 م

كورونا فى البرلمان الايرانى غدًا..جلسة مغلقة مع وزير الصحة بسبب تفشي الفيروس

الأحد، 23 فبراير 2020 01:52 م

وزير الصحة الفرنسى: نستعد لانتشار فيروس كورونا بصورة وبائية

الأحد، 23 فبراير 2020 01:26 م

21 ماكينة غسيل كلوى جديدة من وزارة الصحة لمستشفيات الإسكندرية

الأحد، 23 فبراير 2020 12:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

أسباب إيقاف كهربا.. الجبلاية: إشعال المباراة والشلوت وسب الدين والأيس بوكس

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها غداً.. ونتمنى التهدئة

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

ريال مدريد يعلن إصابة هازارد بشرخ جديد فى الكاحل وتوقعات بغيابه شهرين

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

40 يوم على عودة البروفيسور في الموسم الرابع لـ La Casa De Papel

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

أخبار مصر اليوم .. النقض تؤيد سجن رئيس مصلحة الجمارك 10 سنوات بقضية الرشوة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

صور.. ضبط قناتين فضائيتين بالهرم تحتوى على برامج للإخوان وسحر وشعوذة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة