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الرى تواصل جهودها لإنشاء 4 أعمال للحماية من السيول فى وادى القويح

الأحد، 23 فبراير 2020 06:00 ص
الرى تواصل جهودها لإنشاء 4 أعمال للحماية من السيول فى وادى القويح المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة المواود المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس سيد سركيس،  رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة المواود المائية والرى،أن الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية بالغردقة تواصل جهودها فى أعمال الحماية من أخطار السيول بوادي القويح بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر والتي تتمثل في إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها و سد اعاقة و قناة صناعية.
 
وأهدف مشروعات الحماية من السيول وفقا لما ذكره سركيس لـ  " اليوم السابع  " إلى المساهمة في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ظل ندرة الموارد المائية المتاحة ، فضلا عن تحقيق تنمية زراعية خاصة في المناطق المستصلحة بالصحاري من خلال تنمية وحسن إدارة المخزون الجوفي السطحي والعميق ، والبحث عن مصادر جديدة  من خلال استقطاب حصاد مياه السيول و الأمطار والتقييم الدوري للإمكانيات المائية ومشروعات المياه الجوفية ، فضلا عن رصد لإمكانيات الآبار الجوفية وحجم التصرفات المستغلة منها .
 
وانتهى قطاع المياه الجوفية من تنفيذ أعمال حماية لمدينة نخل من أخطار السيول ( إنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية) بتكلفة 5.702 مليون جنيه و استكمال إنشاء 2 سد إعاقة بوادي زلجة بهدف حماية الوادي من أخطار السيول بتكلفة 13.677 مليون ، علاوة على الإنتهاء من عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من اخطار السيول / نويبع بهدف حماية المنطقتين من أخطار السيول بتكلفة 8.472 مليون جنيه مع إنشاء سد إعاقة بوادي فالق السهل بمدينة الغردقة زلجة بهدف حماية الوادي من أخطار السيول بتكلفة 16.629 مليون جنيه وإنشاء بحيرة صناعية بوادى الدرب بمدينة رأس غارب بالإضافة إلى حاجز توجيه بتكلفة 15.068 مليون جنيه و ، فضلا عن إنشاء (3) بحيرات إعاقة بوادي الحواشية بتكلفة 48.599 مليون جنيه .
 
وتتضمن الأعمال انشاء  (2) سد و (4) بحيرات لحماية البنية الأساسية بمدينة الغردقة بهدف حماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة 133.526 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من عملية حماية منطقة البيضا بدهب بتكلفة 6.012مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، والإنتهاء من عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من اخطار السيول / نويبع بتكلفة 8.472مليون جنيه .
 
 
 
 

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